Gelsenkirchen: Berauschte Fahrer beschädigen geparkte Autos

Gelsenkirchen-Schalke. Die Gelsenkirchener Polizei ist zu drei Unfällen ausgerückt, bei denen berauschte Autofahrer geparkte Fahrzeuge beschädigt haben.

Die Gelsenkirchener Polizei ist zu drei Unfall-Einsätzen ausgerückt, bei denen Autofahrer Alkohol und Drogen konsumiert hatten und geparkte Fahrzeuge beschädigt haben. Unfallort: jeweils der Ortsteil Schalke.

Im ersten Fall hat laut Polizei ein 29-Jähriger ohne festen Wohnsitz am Montag, 20. April 2020, gegen 3.10 Uhr an der Grenzstraße in Schalke zunächst mit einer weiteren Person Alkohol im Wagen getrunken und Musik gehört. Zeugen haben beobachtet, wie der 29-Jährige dann die Grenzstraße auf und ab fuhr und beim Parken ein abgestelltes Auto beschädigt hat. Der aggressive Mann kam ins Gewahrsam. Geschätzter Schaden: 1500 Euro.

Ohne gültigen Führerschein Auto gefahren

Ebenfalls in Schalke ereignete sich laut Polizei der zweite Unfall. Und zwar am Freitag, 17. April 2020, kurz vor Mitternacht auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Eine 41-jährige Gelsenkirchenerin beschädigte beim Ausparken den Wagen eines 26-jährigen Esseners, es entstand etwa 2500 Euro Schaden. Die Frau gab zu, Drogen konsumiert zu haben.

Unfall Nummer drei geschah nach Behördenangaben am Samstag, 18. April 2020, gegen Mitternacht auf einem Parkplatz an der Florastraße in Schalke. Hier beschädigte ein angetrunkener 38-jähriger Gelsenkirchener ohne gültigen Führerschein den Wagen eines 41-jährigen Herteners beim Rangieren. Schaden: etwa 500 Euro.

Lesen Sie hier mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie uns auf Facebook