Gelsenkirchen benötigt noch 200 Helfer für den Wahlsonntag

Die Kommunalwahlen finden am Sonntag, 13. September, statt. Abgestimmt wird dann auch über die Kandidatinnen und Kandidaten fürs Oberbürgermeister-Amt in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Rund 200 ehrenamtliche Helfer für die Wahlvorstände werden noch in Gelsenkirchen gesucht. Sie kommen bei der Kommunalwahl zum Einsatz.

Die Stadtverwaltung Gelsenkirchen sucht noch rund 200 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, insbesondere für die Auszählung der Briefwahlunterlagen im Rathaus Buer, aber auch vereinzelt im restlichen Stadtgebiet. Insgesamt werden etwa 1700 Helfer benötigt.

Die Kommunalwahlen finden am Sonntag, 13. September, statt. Die Integrationsratswahl sowie die erste Direktwahl der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr erfolgt ebenfalls an diesem Tag. Am 27. September findet zudem gegebenenfalls die Stichwahl zwischen den Kandidaten für das Amt der Oberbürgermeisterin beziehungsweise des Oberbürgermeisters statt.

Gelsenkirchen benötigt rund 1700 Wahlhelfer

„Dank zahlreicher Meldungen Freiwilliger konnten die Stimmbezirke und Briefwahlbezirke in Gelsenkirchen bereits größtenteils besetzt werden“, stellt die Verwaltung fest. Diese ehrenamtliche Tätigkeit können alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger übernehmen. Die Aufgaben: Um 7.30 Uhr treffen sich die Wahlvorstände am Wahlsonntag im Wahlraum des jeweiligen Stimmbezirks, sie gewährleisten die ordnungsgemäßen Wahlgänge und zählen ab 18 Uhr die abgegebenen Stimmen aus. Für den Tag wird ein Erfrischungsgeld in Höhe von 70 Euro gezahlt. Über das Kontaktformular auf der Internetseite der Stadt Gelsenkirchen (www.gelsenkirchen.de/wahlen) können sich Interessierte direkt mit dem Wahlamt in Verbindung setzen. 0209 169-6806.

