Gelsenkirchen: Benefiz-Aktion für Obdachlose mit Neuerung

Gelsenkirchen-Buer. Bärbel Laufs Gutschein-Aktion „Buer Voucher“ geht in die dritte Runde. Welchen komfortablen Service die Gelsenkirchenerin Spendenden nun bietet.

Energiekrise, Inflation, explodierende Lebenshaltungskosten: Es gibt viele Gründe zu sparen – und genauso viele, Geld auszugeben. Davon ist jedenfalls Bärbel Lauf überzeugt: Zum dritten Mal startet sie kurz vor Weihnachten ihre Benefiz-Aktion „Buer Voucher“ zu Gunsten von Nichtsesshaften, freilich mit einer komfortablen Neuerung für die Spendenden.

„Nachdem mich in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Leute gefragt haben, ob sie mir nicht Geld überweisen könnten, habe ich nun ein gesondertes Paypal-Konto für ,Buer Voucher’ eröffnet, auf das sich ganz bequem von zu Hause aus Geld spenden lässt“, berichtet die Sozialpädagogin (50). So könnten sich auch diejenigen engagieren, die keine Zeit haben, einen Gutschein in heimischen Gastronomien oder Geschäften zu besorgen.

Gespendete Gutscheine sind für das Weiße Haus in Gelsenkirchen-Buer bestimmt

Wie schon 2020 (Archivbild) will Bärbel Lauf aus Gelsenkirchen-Buer die gespendeten Gutscheine an das Weiße Haus übergeben, dessen Leiter Henryk Münzer ist. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Das Konzept von „Buer Voucher“ allerdings, es bleibt beim alten: Bürgerinnen und Bürger kaufen in Imbissen, Lokalen, Drogerien, Bäckereien oder Lebensmittelläden nicht personalisierte Gutscheine im Wert von fünf oder zehn Euro („möglich ist natürlich jeder beliebige Betrag“) und werfen sie bis zum 20. Dezember in den Briefkasten oder die Box, die im L.ON deli von Christoph Klug (Russelplatz 1) bereitsteht, oder in den Briefkasten des Weißen Hauses (Hochstraße 80).

„Ich gebe sie dann gesammelt im Weißen Haus an der Hochstraße ab, das sich als Anlauf- und Beratungsstelle um Nichtsesshafte kümmert, ihnen ein warmes Mittagessen serviert, Kleidung und Schlafsäcke ausgibt sowie bei Behördengängen hilft“, so die zweifache Mutter.

Bislang nehmen 14 Gastronomen und Geschäfte in Gelsenkirchen-Buer an Aktion teil

Spezielle, von Lauf vorgefertigte Voucher gibt es in diesem Jahr nicht. „Mit den Gastronomien und Geschäften ist abgesprochen, dass wir die Gutscheine nutzen, die sie ohnehin vorhalten.“ Insgesamt beteiligen sich bislang 14 Betriebe an der Aktion. „Wer darüber hinaus mitmachen will, kann mich über das Kontaktformular auf der Homepage anschreiben.“

Zudem soll eine Spardose am Glühweinstand von Christoph Klug auf dem Weihnachtsmarkt aufgestellt werden, der am zweiten Adventswochenende auf der Domplatte in Buer startet. „So können wir auch kleinere Beträge wie Wechselgeld für die Klienten des Weißen Hauses sammeln.“

Bei der Premiere von „Buer Voucher“ im ersten Pandemiejahr 2020 kamen rund 900 Euro zusammen, 2021 waren es etwa 400 Euro. „Es wäre toll, wenn wir in diesem Jahr wieder mehr zusammen bekämen, auch wenn die wirtschaftliche Lage für viele nicht rosig ist. Aber ich denke, wir sollten trotzdem nicht den Blick für die Menschen verlieren, die das gesamte Jahr über auf der Schattenseite stehen.“

Info (auch über das Paypal-Konto) und Kontakt: www.buer-voucher.de

