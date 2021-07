Gelsenkirchen: Beim Abbiegen Radfahrerin (72) übersehen

Gelsenkirchen-Buer. Bei einem Unfall in Buer am Samstag wurde eine 72-jährige Radfahrerin aus Gelsenkirchen schwer verletzt. Ein Autofahrer hatte sie übersehen.

Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr wurde bei einem Unfall in Buer eine Radfahrerin so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ein 40-jähriger Hertener war mit seinem Auto auf der Westerholter Straße in Richtung Buer unterwegs und wollte dann nach links in den Ostring abbiegen.

Zusammenprall beim Überqueren des Ostrings

Dabei übersah er eine 72-jährige Radfahrerin, die gerade an der dortigen Ampel, auf dem Radweg fahrend, den Ostring in Richtung Herten überquerte. Bei dem anschließenden Zusammenprall stürzte die Gelsenkirchenerin. Ihre Verletzungen wurden zunächst vor Ort versorgt, bevor ein Krankenwagen sie in die Klinik brachte.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen