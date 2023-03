Gelsenkirchen: Bei Schulabschlüssen nicht gut, aber besser

Abschlüsse aus Förderschulen – hier ein Bild der Schülerfirma an der Hansaschule Gelsenkirchen – sind in der neuen Bertelsmann-Statistik nicht berücksichtigt.

Gelsenkirchen. Die neue Bertelsmann-Studie zu Schulabgängern ohne Hauptschulabschluss liefert keine neuen Zahlen. Der Langzeitvergleich zeigt Erstaunliches.

Sie klingen nach einer neuen Hiobsmeldung für Gelsenkirchen, die Zahlen der neuen Bertelsmann-Studie, die am Montag vorgelegt wurde. De facto aber legt die neue Studie keine neuen Zahlen für Gelsenkirchen zu den Schulabgängern ohne Abschluss vor, sondern analysiert auf Basis – längst veröffentlichter und in der WAZ auch erläuterter – Zahlen aus dem Jahr 2021.

Rückgang in den vergangenen zehn Jahren um 2,4 Prozent

Eine positive Erkenntnis aus der Studie: Der Anteil der Abgänger mit mindestens einem Hauptschulabschluss ist in Gelsenkirchen unter dem Strich in den vergangenen zehn Jahren deutlich gesunken, und zwar von 12,0 auf 9,6 Prozent. Zudem ist bei der aktuell genannten Schlusslichtposition nicht die im kommunalen Vergleich höhere Zahl der Förderschulen in Gelsenkirchen mit ihren Abschlüssen berücksichtigt.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Bildungsdezernentin Anne Heselhaus betont auf Nachfrage, für eine langfristige Verbesserung der Situation müsse bei frühkindlicher Bildung und frühestmöglicher Förderung von Kindern aus armutsbedrohten und/oder bildungsfernen Familien angesetzt werden. Gelsenkirchen baue diese Förderung konsequent aus, um jenen Kindern eine erfolgreiche Bildungsbiografie zu ermöglichen. Ein Beispiel sei das „Zukunft früh sichern“-Programm. Auch die Übergänge zwischen den Bildungsstationen müssten im Blick bleiben.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen