Gelsenkirchen: Beamte stellen nach Brand 74 Fahrräder sicher

Nach einem Brand in einem Lichtschacht eines Wohnhauses an der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen machten die Beamten bei der Begehung eine Entdeckung: Sie stellten 74 Fahrräder sicher.

Gelsenkirchen-Schalke. Polizei und Feuerwehr rückten zu einem Feuer nach Schalke-Nord aus. Nach dem Brand machten sie eine Entdeckung und stellten 74 Fahrräder sicher

Feuer in einem Lichtschacht, zum Glück kam niemand zu Schaden: Am Mittwochmorgen, gegen 10.20 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz an der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke-Nord gerufen. Bei der anschließenden Begehung des Hauses machten die Beamten allerdings eine besondere Entdeckung.

Gelsenkirchen: Polizei und Feuerwehr finden nach Brand 74 Fahrräder

Im Lichtschacht eines Wohnhauses waren Laub und Unrat in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand und es entstand auchkein sichtbarer Sachschaden, heißt es seitens der Polizei.

Bei der Begehung des Hauses fanden die Beamten im Keller und im Hinterhof allerdings insgesamt 74 Fahrräder. Da sich vor Ort nicht zweifelsfrei klären ließ, wem sie denn gehören, stellten die Beamten die Räder wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen lesen Sie hier.