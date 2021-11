Gelsenkirchen: Baubranche boomt, so profitieren Beschäftigte

Gelsenkirchen. Die Bau-Branche wird weiter boomen. Die Beschäftigten in Gelsenkirchen profitieren – auch durch einen höheren Tarifabschluss und Wegezeit-Geld.

Die Ankündigung der Ampel-Koalition, künftig in Deutschland 400.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen lassen zu wollen, trifft auf eine Branche im Boom-Modus. Der Bau wird krisenfest bleiben – und wird zusätzliche Manpower brauchen, ist die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) überzeugt. Auch in Gelsenkirchen.

Baubranche in Gelsenkirchen zählt rund 2240 Beschäftigte

„Die Zahl der Bauarbeiter in Gelsenkirchen wird steigen. Denn mit den heute rund 2240 Baubeschäftigten ist das, was die Ampel-Koalition vorhat, nicht zu schaffen: Für den Neubau von Wohnungen und vor allem auch für das klima- und seniorengerechte Sanieren wird jede Hand, die zupackt, gebraucht – und sie wird gut bezahlt“, betont Georg Nießing. Der Vorsitzende der IG BAU Emscher-Lippe-Aa spricht von einer „Beschäftigungsoffensive“, die auf den Bau in Gelsenkirchen zukomme. Entsprechend werde es „höchste Zeit, deutlich zu machen, dass die Branche eine gute Jobperspektive bietet“. Weiteres Thema:Wo in Gelsenkirchen neue Wohnhäuser entstehen können

Wegezeit-Geld bringt pro Jahr im Schnitt rund 1500 Euro netto mehr

Dazu passe das Lohn-Plus, das die Gewerkschaft jetzt erreicht habe: insgesamt 6,2 Prozent in drei Stufen ab November bis Ende März 2024. Dazu kommen noch drei Einmalzahlungen von insgesamt 1350 Euro. Besonders hart gestritten in der Tarifrunde wurde über das sogenannte Wegezeit-Geld. Dass die Regelung jetzt steht, „ist ein tarifpolitischer Meilenstein für die Branche“, sagt Carsten Burckhardt vom IG BAU-Bundesvorstand. Der Start ist geschafft. „Ab 2023 wird es dann in voller Höhe gezahlt“, so Nießing. Lesen Sie auch: Mieten, Kaufen, Wohnen: Die Immobilienseite der Stadt

Für jeden Weg zur Baustelle bekommen Bauarbeiter künftig – je nach Fahrstrecke –zwischen sechs und acht Euro pro Tag zusätzlich, so die Gewerkschaft. „Das macht aufs Jahr gerechnet rund 1500 Euro netto mehr. Denn im Schnitt ist ein Bauarbeiter immerhin 64 Kilometer am Tag unterwegs, um morgens zur Baustelle zu kommen“, erklärt Nießing. Werden die Strecken zu lang, um sie täglich zu fahren, haben IG BAU und Bau-Arbeitgeber je nach Entfernung eine Wegezeit Entschädigung zwischen 18 und 78 Euro pro Woche vereinbart. Weiteres Thema: Neubauprojekte entstanden im Herzen der Stadt

IG BAU Bezirksvorsitzender geht weiter von vollen Auftragsbüchern aus

Vor der Baubranche in Gelsenkirchen liegt jetzt eine Mammutaufgabe, so IG BAU Bezirksvorsitzender Georg Nießing. „Neu bauen, umbauen, sanieren – Häuser, Straßen, Brücken: Es wird deshalb bei vollen Auftragsbüchern bleiben.“

