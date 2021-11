Gelsenkirchen: Bau-Diebe erbeuten Diesel, Kabel und Werkzeug

Baustellen-Diebe haben in Gelsenkirchen Beute gemacht. Unter anderem stahlen sie Kupferkabel aus Rohren in einer Baugrube (Symbolbild). Auch auf Diesen-Treibstoff und Werkzeug hatten es die Täter abgesehen.

Gelsenkirchen. Baustellen-Diebe haben in Gelsenkirchen Beute gemacht. Was die Täter neben Kabel, Werkzeug und Treibstoff noch mitgehen ließen.

Baustellen-Diebe haben gleich dreimal im Stadtgebiet von Gelsenkirchen zugeschlagen. Nun hofft die Polizei auf Zeugenhinweise, denn die Beutezüge dürften mit erheblichen Aufwand verbunden gewesen sein.

Baustellen-Klau in Gelsenkirchen: Diebe stehlen sogar Anhänger und Heizung

In der Zeit von Freitag, 12. November, 18 Uhr, bis Montag, 15. November, 10.30 Uhr, haben unbekannte Täter etwa 150 Meter Kupferkabel von einer Baustelle am Rhein-Herne-Kanal in der Nähe der Uechtingstraße in Erle gestohlen. Die Täter mussten dazu in zwei Baugruben steigen und erhebliche Kraft aufwenden, um die Kabel aus Rohren zu ziehen.

Ebenfalls im Zeitraum vom letzten Freitag bis zum Montag (12.30 bis 6.30 Uhr) haben Unbekannte Werkzeug und mehrere hundert Liter Diesel von einer Baustelle an der Hattinger Straße in Ückendorf gestohlen. Die Gesuchten brachen dazu den Baustellenzaun auf.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Und zwischen Freitag, 5. November, 15 Uhr, und Montag, 8. November, 7 Uhr, habe Diebe auf einer Baustelle an der Ekhofstraße im Bereich der Brücke Kurt-Schumacher-Straße in Beckhausen zugeschlagen. Dort entwendeten sie ebenfalls mehrere hundert Liter Diesel sowie einen Anhänger und eine Heizung.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen