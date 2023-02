Gelsenkirchen: Barista-Seminare für Kaffeefreunde bei Odiba

Gelsenkirchen-Buer. Eintauchen in die Welt des Kaffees: Einmal im Monat finden in der Kaffeerösterei Odiba in Buer Barista-Kurse inklusive Verkostung statt.

Kaffee ist mehr als nur heißes Getränk. Kaffee ist Genussmittel, dessen richtige Zubereitung immer mehr Bedeutung in der Fangemeinde erhält. Wie die Bohne reift und geröstet wird oder wie die vielen Spielarten des Kaffees schließlich aufgebrüht werden, das alles ist eine kleine Wissenschaft für sich. Gut, dass es bei Fragen rund um den Kaffee Profis gibt. Beispielsweise die Kaffeerösterei Odiba in Buer.

Barista-Kursus in Gelsenkirchen: Sortenkunden, Brühtipps und Milchschaumzauber

Das Team weiß, was beim Brüh-Handwerk zu beachten ist. „Aufgrund der hohen Nachfrage bietet wir nicht nur verschiedenste Kaffeespezialitäten, sondern seit Ende vergangenen Jahres auch Barista-Kurse an“, so Josef Bathen junior. Er leitet nicht nur den Familienbetrieb mit, sondern ist auch künstlerisch aktiv.

Vor Ort erfahren die Teilnehmer mehr über Vielfalt, Herkunft und Reifung des koffeinhaltigen Muntermachers. Aber sie lernen auch, wie unterschiedlich es sich zubereiten lässt. Filterkaffeetrinker dürfen sich dabei genauso angesprochen fühlen wie Menschen, die den Kaffee lieber aus einem Siebträger (Siebdruckmaschine) genießen.

An der Vom-Stein-Straße 36 lernen die Teilnehmer einzelne Geschmäcker der 17 verschiedenen Rohkaffeesorten kennen, die sich untereinander auch mischen lassen. Auch werden verschiedene Kaffeemaschinen vorgestellt. Mit welchen Tricks sich Blättchen oder Herzchen in den Milchschaum zaubern lassen, kann man ebenfalls erfahren.

Flüssiger Genuss: Rund ein Drittel aller Kaffeetrinker lässt sich das Heißgetränk heute vom Vollautomaten zubereiten. Aber: Der gute alte Filterkaffee bleibt trotz aller Technik höchst beliebt. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Seit 2003 besteht Odiba, zunächst war das Lokal am Goldbergplatz heimisch. Zehn Jahre später wurde es von Familie Bathen übernommen. Ein zweiter Laden kam Ende 2018 hinzu. Auf gut 80 Quadratmetern lässt sich hier gemütlich eine breite Auswahl an Kaffeesorten schlürfen. Die insgesamt 160 Quadratmeter große Ladenfläche direkt nebenan, vorher eine Filiale der Sparda-Bank, plant der Familienbetrieb, ebenfalls zu nutzen. In dem Ecklokal wartet man derzeit noch auf eine städtische Baugenehmigung. Wenn das unter Dach und Fach ist, soll hier ein 70 Quadratmeter großer Verkaufsraum entstehen, in dem größtenteils eigene Produkte angeboten werden.

Neben verschiedenen Kaffeesorten wird es auch Zubehör, Merchandise-Produkte, Deko und Maschinen zu kaufen geben. Erhältlich ist auch das seit 2020 eigens kreierte Popcorn, das es mittlerweile in neun verschiedenen Sorten gibt. Geschmacklich reicht es von Meersalz-Karamell über Espresso-Zartbitterschokolade bis hin zu Piña colada.

Wer an den Barista-Kursen teilnehmen möchte, hat dazu die Möglichkeit am 18. Februar, 12. März, 29. April und 7. Mai. Die Kurse starten um 13 Uhr und dauern meist drei bis vier Stunden. Acht bis zehn interessierte Leute können jeweils teilnehmen. Die Teilnahme kostet pro Person 99 Euro. Wer sich als Gruppe anmeldet, zahlt insgesamt nur 700 Euro. Mehr unter: odiba-genuss.de

