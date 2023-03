Gelsenkirchen: „Bankmitarbeiter“ erbeutet Geld bei Senior

Gelsenkirchen-Ückendorf. Einem Betrüger auf den Leim gegangen ist ein Senior in Gelsenkirchen. Bei dem 81-Jährigen verfing die „Bank“-Masche.

Betrogen und bestohlen wurde ein gutgläubiger Senior aus Gelsenkirchen von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Dem 81-Jährigen hat der Betrüger nach Polizeiangaben am Montag, 27. März, Bargeld und eine Debitkarte gestohlen.

Gelsenkirchener (81) schöpft zu spät Verdacht: „Bankmitarbeiter“ erbeutet Geld

Der Senior erhielt gegen 10.45 Uhr einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters seines Geldinstitutes, der laut Polizei „eine Überprüfung seines Bargeldes“ ankündigte. Gegen 11.15 Uhr erschien ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift in der Bergmannstraße und nahm das Geld an sich. Laut Polizei hat es sich um einen Betrag in vierstelliger Höhe gehandelt.

Zudem entwendete der Unbekannte die Debitkarte des 81-Jährigen, mit der kurze Zeit später Geld an einem Automaten abgehoben wurde.

Der ältere Herr bemerkte erst nach der Mitnahme des Bargeldes und der Debitkarte den Betrug und suchte die Polizeiwache in Bulmke auf. Die Ermittlungen dauern an.

