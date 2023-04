Gelsenkirchen: Band Nero’s Friends hofft auf Contest-Triumph

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Band Nero’s Friends hofft am Samstag auf den Sieg beim großen Bandcontest „SPH Music Masters“ – und den großen Durchbruch.

Sie wollen nichts dem Zufall überlassen. „Wir haben viel geprobt und uns auf diesen besonderen Auftritt sehr gewissenhaft vorbereitet“, sagt Malte Rupieper. Der 26-jährige Ückendorfer ist Sänger und Bassist der Gelsenkirchener Band Nero’s Friends. Und gemeinsam mit seinen drei Freunden und musikalischen Mitstreitern Paul Niehues (Rhythmus-Gitarre), Moritz Melcher (Lead-Gitarre) und Johann Niehues (Schlagzeug) will er an diesem Samstag in Köln den Wettbewerb „SPH Music Masters“ richtig rocken – und Platz eins erobern. Das haben diese Vier auf dem weiten Weg ins Bundesfinale nämlich schon mehrfach vollbracht.

In der Vorrunde und im NRW-Finale in Wuppertal jeweils auf Platz eins gerockt

So sieht das Bandlogo von Nero's Friends aus Gelsenkirchen aus. Bei Liveauftritten kommt es stets zum Einsatz. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Hinter dem „SPH Music Masters“ verbirgt sich der größte Live-Contest, der sich an Musikerinnen und Musiker aus Deutschland, Österreich und der Schweiz richtet, die bislang noch bei keinem Label unter Vertrag stehen. Los ging es im vergangenen Sommer mit insgesamt 50 Vorrunden-Veranstaltungen. „Unsere hat in Wuppertal stattgefunden. Fünf Bands waren da, von denen die ersten drei in die nächste Runde eingezogen sind“, erzählt Paul Niehues (23), der in Buer lebt und an der dortigen Westfälischen Hochschule Journalismus studiert. „Und wir sind Erste geworden.“

Der Sieger wurde aber nicht einfach aus dem Bauch heraus gekürt. Eine dreiköpfige Jury vergab ihr professionelles Urteil, welches zu 50 Prozent in die Gesamtbewertung einfloss. Die andere Hälfte resultierte aus der Wertung des Publikums, das per Handy seine Stimmen für die Kandidaten abgeben konnte. „Und wir haben mit weitem Vorsprung gewonnen“, sagt Moritz Melcher (24), der in Wanne-Eickel lebt und Musik und Geschichte auf Lehramt studiert.

Bundesfinale steigt am 8. April in der „Live Music Hall“ in Köln

Das war dann auch bei der regionalen Vorausscheidung im vergangenen September so. Auch dieses NRW-Finale stieg in Wuppertal. Diesmal traf das Gelsenkirchener Quartett aber auf sieben Mitbewerber. Der Triumph wurde groß mit den Fans gefeiert, denn schon damals hatte die Band im Freundes- und Bekanntenkreis ordentlich die Werbetrommel gerührt. „Wir hatten rund 100 Leute von uns im Schlepptau. Die haben uns natürlich super unterstützt“, so Paul Niehues.

Dieser Erfolg ebnete den Weg ins Halbfinale. Und als im November 2022 dann auch in der „Matrix“ in Bochum der Spitzenplatz unter acht Bands heraussprang, war das Ticket für das Bundesfinale gebucht. Das steigt an Karsamstag in der berühmten Kölner „Live Music Hall“, wo über 1000 Besucherinnen und Besucher Platz finden. „Jetzt wollen wir es auch wirklich schaffen“, gibt Moritz Melcher die Marschrichtung vor und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Wir sind alle Schalke-Fans. Wäre doch cool, wenn zumindest wir mal wieder eine Meisterschaft nach Gelsenkirchen holen.“

Das Debütalbum von Nero’s Friends soll in diesem Sommer erscheinen

Zehn Bands werden in Köln um die Gunst der Zuhörerschaft buhlen. Jede hat exakt 25 Minuten Zeit. „Unser Set besteht aus sechs Liedern. Welche das sind und in welcher Reihenfolge wir sie spielen, haben wir im Vorfeld klar festgelegt“, sagt Sänger Malte Rupieper. Präsentieren werden sie ihre einprägsame Mischung, bestehend aus Rock-, Indie- und Pop-Elementen. Daraus wird ein homogener Sound geformt. „Genau das schätze ich gerade an unserer Band“, sagt Schlagzeuger Johann Niehues. „Dass wir uns untereinander auf die musikalischen Vorlieben und Einflüsse des jeweils anderen einlassen.“

Sollten Nero’s Friends nun in Köln tatsächlich ganz groß abräumen, warten nicht nur tolle Sachpreise, sondern ihnen würden auch weitere hochkarätige Auftrittsmöglichkeiten vermittelt. „Ein Traum wäre es ja, wenn uns ein Label unter Vertrag nehmen würde“, sagt Gitarrist Melcher. Nach der Veröffentlichung von vier Singles und einer EP sind die zehn Songs für das Debütalbum nämlich bereits eingespielt. Es fehlt aber noch die finale Abmischung. Im Sommer soll es erscheinen – auf Streamingplattformen, aber auch auf CD.

Und was ist ihr Erfolgsrezept für Samstag? Da lächelt Sänger Rupieper und sagt: „Unser Auftritt soll sich möglichst wie ein vollständiges Konzert anfühlen – nur, dass es eben auf 25 Minuten komprimiert ist.“ Das sei auch durch gute Vorbereitung hinzubekommen. Es ist zu spüren: Diese Vier sind wirklich bereit. . .

Daten und Fakten zur Band

Auch beim Auftritt in Köln werden die Vier von Nero’s Friends von einem großen Freundeskreis unterstützt. Gleich zwei Sonderbusse machen sich auf den Weg in die Domstadt. „Wir glauben, das rund 200 Leute von uns vor Ort sein werden“, sagt Paul Niehues.

Die Vier proben derzeit in Räumlichkeiten in Rotthausen. Vermutlich steht aber zeitnah ein Umzug in den Kulturkiez von Ückendorf bevor.

Weitere Infos zur Band auf der Homepage unter: www.neorsfriends.de.

