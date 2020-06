Gelsenkirchen: Balkanmusik aus dem Wohnzimmer per Stream

Gelsenkirchen. Im Wohnzimmer Gelsenkirchen werden für den Live-Stream unterschiedliche Genres zu „Balkanlogic“. Klassik, Weltmusik, Tango, Jazz vereint.

Es klingt exotisch und doch so vertraut, was die Vasile Dárnea (Violine), Miroslav Grahovac (Akkordeon), Thomas Hanz (Gitarre) und Alex Morsey (Kontrabass/Sousaphone) miteinander zum Klingen bringen. Am Freitag, 19. Juni, ab 20 Uhr, verweben die vier Musiker von der Bühne des Wohnzimmers GE an der Wilhelminenstraße unterschiedlichste musikalische Genres zu etwas Neuem, Einzigartigem: „Balkanologic“. Eine Mischung, die die musikalischen Hintergründe der Instrumentalisten aus Klassik, Weltmusik, Tango und Jazz miteinander vereint.

Kunstvoll (und leidenschaftlich) zusammengeführt durch Vasile Dárneas natürliches Gespür für die Musik seiner Heimat, dem Balkan. Und Dárneas Kompositionen erzählen mit ihren Melodien ganz eigene Geschichten. Leichtigkeit, Spielfreude und Virtuosität verzaubern in ihren Konzerten das Publikum immer wieder aufs Neue.

Die Events finden nur online statt auf wohnzimmer-ge.de und facebook.com/wohnzimmerge, Trailer zur WZ #zuhausmusik mit BALKANOLOGIC auf Youtube. https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/article228149537.ece