Gelsenkirchen: Bahn-Sprayer nachts auf frischer Tat gefasst

Gelsenkirchen-Rotthausen Bahnmitarbeiter und Bundespolizisten haben zwei Sprayer aus Gelsenkirchen und Essen gefasst, die nachts eine Lärmschutzwand besprühten.

Zwei illegale Sprayer aus Gelsenkirchen und Essen sind nachts aufgeflogen. Mitarbeiter der Bahn hatten sie gestellt, Bundespolizisten haben sie erkennungsdienstlich behandelt. Die 24-jährige Frau aus Gelsenkirchen und der 25-jährige Mann aus Essen erwarten nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung. Erschwerend: Sie sind laut Bundespolizei Wiederholungstäter.

Tatort Gelsenkirchen-Rotthausen: Polizeibekannte Sprayer aus Essen und Gelsenkirchen auf frischer Tat erwischt

Bahnmitarbeiter alarmierten in der Nacht zu Freitag, 29. Dezember, die Bundespolizei in Gelsenkirchen, nachdem das DB-Team beobachtet hatte, wie das Duo gegen Mitternacht eine Lärmschutzwand am Haltepunkt Gelsenkirchen-Rotthausen mit Farbe besprüht hatte.

Als die Beamten eintrafen, hatte das DB-Team die 24-Jährige und den 25-Jährigen bereits gestellt. Die Sprayer, die eine Fläche von circa 20 Quadratmetern in Angriff genommen hatten, waren zunächst weggerannt, als sie von den Bahnmitarbeitern in flagranti ertappt worden waren. Die Flüchtigen gaben aber nach wenigen Metern auf. Der Essener hatte einen Beutel in der Hand, indem sich neben mehreren Sprühdosen, auch Sprühköpfe und Einmalhandschuhe befanden.

Die Bundespolizisten dokumentierten die Beschädigungen an der Lärmschutzwand per Foto, ebenso wie Farbkleckse auf der Kleidung der beiden Sprayer. Auf der Wache der Bundespolizei am Gelsenkirchener Hauptbahnhof wurden die beiden polizeibekannten Sprayer erkennungsdienstlich behandelt - Fotos wurden von ihnen unter anderem gemacht, Fingerabdrücke wurden ihnen abgenommen.

