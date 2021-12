Gelsenkirchen: Bahn nach Pfefferspray-Attacke nicht nutzbar

Vorübergehend nicht mehr benutzbar war eine Straßenbahn in Gelsenkirchen, nachdem bei einer Auseinandersetzung am Freitag, 10. Dezember, einer der Streithähne Pfefferspray (Symbolbild) versprühte.

Bochumer setzt in Gelsenkirchener Straßenbahn Pfefferspray ein

Die beiden Männer, 22 und 23 Jahre alt, sind am Freitag gegen 21.40 Uhr in einer Straßenbahn am Ernst-Kuzorra-Platz in Schalke-Nord aneinandergeraten. Im Zuge dessen setzte der 22-jährige Bochumer Pfefferspray ein. Die Straßenbahn war daraufhin zeitweise nicht mehr einsatzbereit.

Die alarmierte Polizei stellte das Pfefferspray sicher und leitete Strafverfahren ein.

