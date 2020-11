Gelsenkirchen: Bäckereimitarbeiter bekommen Corona-Prämie

10.000 Brote mehr am Tag: Vor allem in der ersten Phase der Corona-Pandemie hatten die Mitarbeiter der Bäckerei Malzers viel zu tun. (Archivbild)

Gelsenkirchen. Hamsterkäufe, Caféschließungen, Kurzarbeit: Bäckereimitarbeiter waren in der Pandemie gefordert. Malzers zahlt Beschäftigten nun eine Prämie.

Grund zur Freude für 2600 Mitarbeiter der Bäckerei Malzers: Sie bekommen mit dem November-Gehalt eine Corona-Prämie in Höhe von je 200 Euro ausgezahlt. Die Sonderzahlung erhalten alle Beschäftigten, die mindestens seit März 2020 dem Unternehmen aktiv angehören. Malzers betreibt neun Filialen in Gelsenkirchen und 150 Verkaufsstellen im gesamten Ruhrgebiet.

Bäckereien haben während der Pandemie ein sehr unterschiedliches Geschäft gemacht: Erst wurden sie durch Hamsterkäufe geradezu überrannt, später flachte der Kundenstrom wieder ab, dann mussten die Cafébereiche schließen, zwischenzeitlich gab es sogar Kurzarbeit. Ab Sommer stabilisierten sich die Abverkäufe und es stellte sich wieder eine Routine ein.

„Alle Mitarbeiter machen einen außerordentlichen Job“

„Jetzt Anfang November wird ein erneuter Lockdown wieder das Geschäft deutlich verändern. Alle Mitarbeiter machen einen außerordentlichen Job“, sagte Malzers-Inhaber Joachim Scherpel. Mitinhaber Christian Scherpel betonte ebenfalls die besondere Leistung seiner Mitarbeiter während der Krise: „Da mussten unsere Bäcker mal eben 10.000 Brote mehr am Tag backen und in unseren Filialen umfangreiche Hygienekonzepte umgesetzt werden.“

Man dürfen nicht vergessen, dass die Mitarbeiter in den Filialen den meisten Kontakt zu Kunden hätten, so Christian Scherpel: „Wir freuen uns, jetzt eine Anerkennung an das gesamte Team auszuzahlen, um auch die Stimmung hochzuhalten.“