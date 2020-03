Gelsenkirchen-Ückendorf. In Gelsenkirchen wird die Babyklappe abgebaut. Warum und welche anderen Möglichkeiten es gibt für verzweifelte werdende Mütter lesen Sie hier.

Nach 18 Jahren und nur einem Baby, das von einer verzweifelten Mutter dort abgelegt wurde, schließt zum 31. März die Babyklappe am Kinderhaus der Caritas an der Knappschaftsstraße in Gelsenkirchen. Der gewählte Zeitpunkt hängt mit der anstehenden Renovierung des Kinderhauses zusammen. Dass die Klappe als Angebot überhaupt geschlossen wird, liegt allerdings daran, dass es mittlerweile bessere Alternativen für Frauen gibt, die ein Leben mit ihrem Baby nicht wagen und die Geburt geheim halten möchten.

Dezentrale Lage der Anlaufstelle nicht optimal

2002 war die Möglichkeit, ein anonym geborenes Baby unerkannt abzulegen, von der Caritas Schwangerschaftsberatung in Ückendorf eingerichtet worden. Der Ort war von vornherein wegen seiner nicht eben zentralen Lage nicht als optimal empfunden worden, „aber es musste ein Haus sein, das uns gehört und wo rund um die Uhr Menschen in Bereitschaft sind, das Baby aus der Klappe zu nehmen und die Versorgung zu sichern, wenn der Alarm eine Ablage anzeigt“, erklärt Christoph Grün, Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie beim Caritasverband.

Anfang der 2000er Jahre gab es bundesweit einen regelrechten Babyklappenboom, nachdem mehrere Säuglinge ausgesetzt und zum Teil tot aufgefunden worden waren. Trotzdem ist die Zahl der Mütter, die das Angebot nutzten, überschaubar. Immerhin hat die Gelsenkirchener Klappe möglicherweise einem Baby das Leben gerettet. Im Jahr 2014 war das erste und einzige Baby hier anonym abgelegt worden, erläutert Kirsten Kremer von der Schwangerschaftsberatung des Sozialdienstes katholischer Männer und Frauen.

Noch keine vertraulichen Geburten in Augustinus-Geburtskliniken in Gelsenkirchen

Die besseren Alternativen für Frauen, die nicht mit ihrem Baby leben können oder möchten und die Geburt auch geheim halten möchten, ist die seit 2014 an allen Geburtskliniken der Republik mögliche vertrauliche Geburt. Die Vorteile dabei: Werdende Mutter und Baby werden angemessen medizinisch versorgt, die Mutter wird registriert, kann aber dennoch anonym bleiben und es sich bei Bedarf im Nachgang sogar noch anders überlegen. Das Kind hat den Vorteil, später im Leben eine Chance zu haben zu erfahren, wer die Mutter ist. An den beiden aktuell noch als Geburtskliniken aktiven Häusern, dem Marienhospital Gelsenkirchen und dem Sankt Marien-Hospital Buer, gab es allerdings bis heute auch keine einzige anonyme Geburt.

Gelsenkirchen Verschiedene Anlaufstellen für Schwangere Die Katholische Schwangerenberatungsstelle des Sozialdienstes kath. Frauen und Männer ist in Buer an der Hochstr. 47 0209/16587743, und an der Kirchstraße 51, 0209/15806-50 erreichbar. Die Evangelische Schwangerschaftskonflikt-Beratungsstelle der Diakonie ist in Buer an der Urbanusstr. 13, 0209 37344 erreichbar. Konfliktberatung übernimmt auch der Verein donum vitae an der Hauptstr. 6, telefonisch erreichbar über 02043 371530.

„Wir hatten in all den Jahren fünf Fälle in unserer Beratung, von denen sich im Nachgang nur eine für eine vertrauliche Geburt entschied. Für die anderen haben wir genug Unterstützungsmöglichkeiten gefunden, die ein Leben mit Baby ermöglichen“, bilanziert Kirsten Kremer. Ohnehin ist das die Kernaufgabe ihrer Beratungsstelle: den Frauen aufzeigen, welche Hilfen, Fördermaßnahmen und Angebote es für junge Familien/ Mütter gibt. Die eigentliche Konfliktberatung, die auch für Schwangerschaftsabbrüche Beratungsscheine ausstellet, läuft über den eigens gegründeten Verein „donum vitae“ sowie über die Schwangerschaftsberatung des Diakonischen Werkes.