Gelsenkirchen: AvD-Gymnasium als Verbraucherschule geehrt

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (links) übernahm mit Ramona Popp, Vorständin der Verbraucherzentralen, in Berlin die Ehrungen. In der Mitte Anika Roling vom ausgezeichneten Gelsenkirchener Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium.

Gelsenkirchen. Das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium ist als Verbraucherschule ausgezeichnet worden. Bei dem Siegel geht es um praktisches Wissen.

Wer Integralrechnung beherrscht, Sartre versteht und Dante rezitieren kann, der weiß nicht unbedingt auch, worauf er beim Mieten der ersten Wohnung achten sollte, welche Versicherungen wirklich benötigt und wichtig sind, welche Tücken bei „todsicheren“ Geldgeschäften lauern oder wie eine Steuererklärung korrekt gemacht wird.

Um auch solche praktischen, lebensnahen Themen den Schülerinnen und Schülern nahezubringen, hat sich das Gelsenkirchener Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium im Projekt Verbraucherschulen engagiert. Die Schule ist nun für das schuleigene Engagement bei dem Thema vom Bundesverband der Verbraucherzentralen in Berlin als Verbraucherschule in der Kategorie Bronze ausgezeichnet worden.

Kompetenzen für den Alltag auch nach der Schulzeit vermitteln

Im Projekt, an dem sich bundesweit 69 Schulen beteiligen, geht es darum, jungen Menschen Kompetenzen für ihren Alltag als Verbraucherinnen und Verbraucher zu vermitteln – sei es beim Thema Finanzen, Ernährung, nachhaltiger Konsum, aber auch Mediennutzung. Die Auszeichnung bekam das Bueraner AvD speziell für ihr Engagement in den Bereichen Finanzbildung „Fit für die Zukunft“ im Jahrgang zwölf sowie Ernährung mit dem Schwerpunkt „Fair-Trade“. Beim Thema Finanzen kommen Experten von Verbraucherberatung und Finanzamt in die Schulen, um direkt vor Ort zu informieren. In ganz NRW gibt es 15 Verbraucherschulen, in Gelsenkirchen ist das AvD die einzige.

„Ein kritischer Verbrauch ist für uns als Schule eng verbunden mit Nachhaltigkeit und zudem wesentlicher Faktor in der Erziehung junger Menschen zur Selbstständigkeit“, erklärt Anika Roling, die den Preis in Berlin entgegengenommen hat, zum Schwerpunkt Fair Trade. Dabei geht es nicht nur um den schulinternen Verkauf von Fair-Trade-Produkten, sondern auch um Informationswege über die Herkunft von Waren und Lebensmitteln sowie nachhaltige Produktionsweisen, die vor allem im Rahmen des Religionsunterricht thematisiert werden. Die Auszeichnung als Verbraucherschule, die unter Schirmherrschaft von Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke steht, wurde im feierlichen Rahmen in Berlin überreicht.

Das Projekt Verbraucherschule bietet allen Teilnehmenden praktische Unterstützung, auch in Form von Online-Fortbildungen für Lehrkräfte. Einmal im Jahr macht die Auszeichnung Verbraucherschule die Aktivitäten besonders engagierter Schulen sichtbar. Gefördert wird das Projekt vom Umweltbundesamt und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz sowie durch die Deutsche Stiftung Verbraucherschutz.

