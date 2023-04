Gelsenkirchen: Autokauf vorgetäuscht – Geld erpresst

Gelsenkirchen-Bismarck. Ein Autoverkauf endetet mit einer Straftat. Die Täter erbeuteten von einem Vater und seinem Sohn in Gelsenkirchen Bargeld.

Eine vierstellige Bargeldsumme erbeutet haben mehrere unbekannte Männer von zwei Gelsenkirchenern. Vater und Sohn lockten die Gesuchten an den Tatort mit einem angeblichen Autokauf. Stattdessen wurden der 20- und der 61-Jährige bedroht, die Kaufsumme wechselte ohne Gegenwert die Besitzer.

Autoverkäufer bedrohen Gelsenkirchener Vater und Sohn mit Teppichmesser

Ereignet hat sich die Straftat am Montag, 24. April gegen 15. 20 Uhr an der Sauerlandstraße in Gelsenkirchen- Bismarck. Dorthin hatten die Täter Vater und Sohn zur Abwicklung des Geschäftes bestellt. Das Duo wollte einen Audi kaufen.

Vor Ort fuhren allerdings zwei Autos vor, aus denen mehrere Männer ausstiegen. Einer der Männer bedrohte die beiden Gelsenkirchener mit einem Teppichmesser und forderte die Herausgabe des vereinbarten Geldbetrags. Der 20-Jährige tat wie befohlen. Dann zerstach der Mann mit der Klinge die Reifen des Autos, mit dem die beiden Gelsenkirchener gekommen waren. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten in einer silbernen Mercedes C-Klasse und einem grauen Audi A6 in Richtung Parallelstraße/Alfred-Zingler-Straße.

Laut Zeugenbeschreibung hatte der Audi eine Beschädigung an der linken vorderen Stoßstange. An beiden Fahrzeugen waren bulgarische Kennzeichen angebracht. Ein Tatverdächtiger war mit einer schwarzen Kappe, einer schwarzen Weste und einem schwarzen Pullover bekleidet. Ein weiterer Komplize war circa 1,70 Meter groß, korpulent und trug ebenfalls eine Kappe.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

