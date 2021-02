Gelsenkirchen: Autofahrerin prallt auf wartenden Lkw

Eine Autofahrerin ist am Freitag, 12. Februar, in Gelsenkirchen auf einen wartenden Lkw aufgefahren. Die Kollision verlief glimpflich. Die Frau wurde nur leicht verletzt.

Glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am vergangenen Freitag, 12. Februar, im Norden von Gelsenkirchen.

Kollision an der Gelsenkirchener Kreuzung Bellendorfsweg und Ulfkotter Straße

Am Freitag kam es um 17.25 Uhr im Stadtteil Scholven zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 31-jährige Bottroperin war mit ihrem Kia auf dem Bellendorfsweg in Scholven unterwegs. An der Kreuzung zur Ulfkotter Straße kollidierte sie mit einem vor ihr wartenden Lkw.

Durch den Aufprall verletzte sich die Bottroperin leicht. Sie wurde noch vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt und konnte dann mit ihrem Auto ihren Weg fortsetzen.