Gelsenkirchen: Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Gelsenkirchen. Mit zwei Strafverfahren endeten Polizeikontrollen in Gelsenkirchen. Die Fahrer standen unter Drogeneinfluss. Zweifel an Fahrerlaubnis.

Für gleich zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss endete die Fahrt in Gelsenkirchen in einer Polizeikontrolle.

Strafverfahren wegen Zweifeln an der Gültigkeit zweier Führerscheine

So stoppten Beamte am Freitag, 14. April, gegen 0.20 Uhr das Auto eines 27-Jährigen mit niederländischem Kennzeichen an der Hohenzollernstraße im Stadtteil Bulmke-Hüllen. Weil nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, ob die in der Türkei ausgestellte Fahrerlaubnis des Neussers gültig ist, leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Zudem fiel ein freiwilliger Drogenvortest vor Ort positiv aus, woraufhin ihm ein Arzt Blutproben auf der Polizeiwache entnahm. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bereits am Dienstag, 11. April, ist ein 29-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Rotthauser Straße und Schwarzmühlenstraße in Rotthausen aufgefallen. Polizisten wurden gegen 22 Uhr auf den Mann aufmerksam, weil er ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs war. Aus dem Wagen schlug den Beamten deutlicher Marihuana-Geruch entgegen.

Den Konsum von Drogen räumte der 29-Jährige ein, auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weil zudem der Verdacht besteht, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Die Weiterfahrt wurde dem Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland untersagt und eine Sicherheitsleistung erhoben.

