Gelsenkirchen: Auto stößt mit Straßenbahn zusammen

Die Gelsenkirchener Feuerwehr rückte am Donnerstagabend aus, weil es einen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gegeben hatte.

Gelsenkirchen-Beckhausen. Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in Gelsenkirchen wurde ein Mann verletzt. Viele Schaulustige störten den Einsatz.

Ein junger Mann wurde bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Beckhausen am Donnerstagabend verletzt. Eine Auto war mit einer Straßenbahn zusammengestoßen; weil es zunächst so aussah, als wären die Autoinsassen im Fahrzeug eingeklemmt, rückte die Feuerwehr an.

Gegen 21.30 Uhr hatten eine Straßenbahn und ein Autofahrer aus Gladbeck an einer roten Ampel an der Kreuzung Kärntener Ring und Hügelstraße gehalten. Als die Ampel auf Grün wechselte, fuhren beide an und der Gladbecker bog mit seinem Auto nach links ab. Dabei stieß er mit der Straßenbahn zusammen.

Die Gelsenkirchener Feuerwehr rückte mit 35 Kräften aus

Die alarmierte Feuerwehr rückte mit 35 Kräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr aus. Vor Ort stellten sie allerdings fest, dass die 20-jährige Beifahrerin den Pkw bereits verlassen hatte. Der 26-jährige Fahrer war nicht eingeklemmt und konnte mit Hilfe der Einsatzkräfte über die Beifahrertür aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 21-jährige Straßenbahnfahrer und die Beifahrerin blieben unverletzt, der Fahrer zog sich Verletzungen zu, die nach Aussagen der Feuerwehr allerdings nicht schwerwiegend waren.

Zahlreiche Schaulustige störten die Rettungsmaßnahmen durch Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Polizei verteilte an Menschen, die in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle standen, insgesamt 15 Platzverweise.

