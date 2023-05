Ein Autofahrer ist vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und verunglückt. Das Auto krachte am Dienstag, 2. Mai, gegen eine Gartenmauer. Möglicherweise hat zuvor ein illegales Autorennen stattgefunden.

Unfall & Polizei Gelsenkirchen: Auto kracht auf der Flucht in Gartenmauer

Gelsenkirchen-Heßler. Eine Ampel und Bäume umgefahren hat ein Autofahrer auf der Flucht vor der Polizei in Gelsenkirchen. Die Verfolgungsjagd endete in einer Mauer.

Unter den Trümmern einer Gartenmauer endete die spektakuläre Flucht eines Autofahrers vor der Polizei in Gelsenkirchen. Auch bei diesem Unfall geht der Schaden deutlich in den fünfstelligen Bereich. Dem 24-jährigen Fahrer wird nun unter anderem vorgeworfen, ein illegales Autorennen gefahren zu sein, mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verfolgungsjagd in Gelsenkirchen: Flucht-Auto reißt Ampelmast und Bäume um

Polizeibeamte hatten den 24-Jährigen am Dienstag, 2. Mai, gegen 2 Uhr an der Overwegstraße vor dem Abbiegen in die Florastraße anhalten und kontrollieren wollen, doch statt anzuhalten gab der Gelsenkirchener Vollgas und flüchtete. Eine gefährliche Verfolgungsjagd begann darauf.

Dabei missachtete der Gelsenkirchener nach Polizeiangaben nicht nur fortwährend die Anhaltezeichen der Einsatzkräfte, sondern er raste mit dem Boliden zudem noch über eine rote Ampel. Bei dem Fahrzeug handelt es sich nach Angaben einer Behördensprecherin „um einen Mercedes AMG C450“. Das getunte Fahrzeug hat rund 400 PS.

In Höhe der Kreuzung von Hans-Böckler-Allee, Grothusstraße und Hackhorststraße verlor der 24-Jährige schließlich beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Wagen, riss einen Ampelmast sowie mehrere Bäume um und fuhr gegen eine Gartenmauer, die dadurch zerbrach. Beschädigt wurden bei dem Aufprall ebenfalls ein Carport, das darunter stehende Fahrzeug sowie ein weiterer geparkter Wagen.

Doch damit war die Jagd noch längst nicht vorbei. Der Gelsenkirchener nahm darauf die Beine in die Hand und versuchte, zu Fuß seinen Verfolgern zu entwischen. Das aber misslang, die Polizeikräfte holten ihn ein und setzten den Gelsenkirchener fest. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Wagen des 24-Jährigen fanden die Beamten mehrere Joints. Wegen des Verdachts einer Fahrt im Rausch wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein weiteres Strafverfahren leitete die Polizei außerdem unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen ein.

