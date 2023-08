Gelsenkirchen: Auto aus Garage gestohlen – Täter gestellt

Die Gelsenkirchener Polizei stellte die beiden mutmaßlichen Autodiebe dank einem Zeugenhinweis in der Nähe des Tatortes.

Gelsenkirchen. Der Einbruch in eine Garage in Gelsenkirchen Feldmark endete für zwei mutmaßliche Autodiebe Sonntagnacht auf dem Polizeirevier. Ein Zeuge half.

In der Nacht zum Sonntag gegen 0.57 Uhr beobachtete ein Zeuge im Bereich der Robert-Geritzmann-Höfe zwei Männer, die gewaltsam in eine Garage eindrangen. . Wenige Minuten später entfernte die beiden sich – mit einem Pkw. Dank dem Zeugen konnte die Polizei in der Nähe zum Tatort das Auto finden und anhalten. Beide Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen Essener und um einen 24-jährigen Mülheimer. Bei der durchgeführten Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-jährige Fahrzeugführer keinen gültigen Führerschein besitzt Zudem wurde gegen ihn eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verfasst, da bei einer Durchsuchung verdächtige Substanzen aufgefunden wurden. Auf der Rücksitzbank des Fahrzeuges befanden sich zudem amtliche Kennzeichen, die aus einem Diebstahl stammen könnten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

