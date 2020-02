Einen Einblick in die Arbeit der Bergleute bekamen Besucher des Stollens der ehemaligen Gelsenkirchener Zeche Nordstern bei der Extraschicht 2019. Nun dreht sich eine Ausstellung um die Zeche.

Gelsenkirchen-Horst. Das Geschichtsforum Nordsternpark zeigt in einer Ausstellung Erlebnisse, und Erinnerungen von Bergleuten – dort, wo sie geschrieben wurden.

Gelsenkirchen: Ausstellung zur Arbeit auf Zeche Nordstern

Das im Herbst 2004 gegründete Geschichtsforum Nordsternpark in Horst ist eine Vereinigung geschichtsinteressierter Bürger, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die geschichtliche Aufarbeitung des Nordsternparks durchzuführen und der Nachwelt zu erhalten. Dazu zählen laut Forumsgründer und dessen Sprecher, Reinhold Adam, neben der Erforschung der Vergangenheit vor allem die Geschichte und Entwicklung der Zeche Nordstern und Horst, und die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bergleute.

Die Ergebnisse werden durch Ausstellungen, Vorträge, Diskussionsforen, Lesungen, Historische Rundgänge durch den Park, Publikationen, Ehrungen verunglückter Bergleute der Bevölkerung präsentiert. In erster Linie soll der Nordsternpark als Marktplatz der Geschichte dienen. Es wird dort wie auf einen Marktplatz Geschichte angeboten, wo sie geschrieben wurde. Und zwar von und für Menschen, die ein Teil der Geschichte sind und sie mitgeschrieben haben. Die persönliche Erlebnisse, Erinnerungen und Emotionen lassen die Geschichte lebendig werden.

Feierliche Eröffnung mit Bergleuten

All dies wird Exponaten in einer neuen Ausstellung widergespiegelt. Die feierliche Eröffnung findet am Donnerstag, 13. Februar, um 11.00 Uhr im Foyer des Seniorenzentrums, Marie-Juchacz-Weg 16, statt. Neben zahlreichen Bergleuten wird auch Bezirksbürgermeister Joachim Gill dabei sein.

Ein Besuch der Ausstellung ist in den nächsten Wochen von 8 bis 18 Uhr möglich.