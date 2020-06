Gelsenkirchen: Ausstellung stellt Kirchengebäude ins Zentrum

Die evangelische Pauluskirche in Gelsenkirchen steht vor einer neuen Nutzung.

Bulmke-Hüllen. Eine Ausstellung in der evangelischen Pauluskirche in Gelsenkirchen thematisiert den Leerstand von Kirchen. Zur Vernissage leitet ein Referat ein.

Der zunehmende Leerstand von Kirchengebäuden stellt eine große Herausforderung dar, für die Kirchengemeinde wie die Gesellschaft. Anhand von 17 Projekten zeigt die Ausstellung „Fluch und Segen. Kirchengebäude im Wandel“ ab Dienstag, 14. Juli, in der Pauluskirche an der Hammerschmidtstraße, mit welchen neuen Konzepten und baulichen Veränderungen sich Kirchengemeinden auseinander gesetzt haben, als sie vor der Herausforderung standen, eines ihrer Gebäude aufzugeben oder umzunutzen.

Phänomen der Zeit

Die Ausstellung ist Teil des Projekts „Zukunft - Kirchen - Räume“ von Baukultur Nordrhein-Westfalen. Den Eröffnungsvortrag hält am 14. Juli, 18 Uhr, Jörg Beste, Synergon (Köln), Experte in Fragen der Umnutzung von Kirchen und entsprechender Begleitung von Kirchengemeinden. Die Evangelische Apostel-Kirchengemeinde zeigt die informative Ausstellung in der Zeit vom 14. - 29. Juli täglich von 15 bis 18 Uhr, weitere Termine nach Vereinbarung unter 0209 956 805 66. Info unter www.zukunft-kirchen-raeume.de.