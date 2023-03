Gelsenkirchen: Ausstellung ehrt bekannten Künstler Schmidt

Gelsenkirchen. Künstler Alfred Schmidt: Gelsenkirchener, Bergbau-Liebhaber, erster Ehrenbürger des Ruhrgebiets. Wo seine Werke nun noch mal ausgestellt werden.

Eigentlich sollte diese Ausstellung bereits vor drei Jahren stattfinden – anlässlich des 90. Geburtstags von Alfred Schmidt. Doch bekanntlich kam Corona dazwischen. Nun, nach drei Jahren, soll sie endlich nachgeholt werden: Im April werden ausgewählte Arbeiten des Bueraner Künstlers, der 20 Jahre lang den Bergbau zeichnerisch dokumentierte, im Schloß Stolzenfelz an der Ahstraße 10 zu sehen sein.

Gelsenkirchen: Werke von Alfred Schmidt hängen im Schloß Stolzenfelz

Die Werkschau beginnt am Dienstag, 4. April, um 18 Uhr, zu der alle Interessierten eingeladen sind. Das Datum ist ganz passend, denn es ist der Geburtstag des 1997 verstorbenen Künstlers. Danach sind die Bilder noch vier weitere Wochen im Schloß Stolzenfelz innerhalb der Öffnungszeiten zu sehen.

Alfred Schmidt (geboren 1930) studierte Design und Malerei in den Jahren von 1950 bis 1954. Hier traf er auf Studienkollegen wie Wolf Vostell und Joseph Beuys, lernte das Fotografenpaar Bernd und Hilla Becher kennen. Bis Mitte der 70er Jahre beschäftigte sich Schmidt überwiegend mit Design. Er wurde Art-Direktor einer Düsseldorfer Werbeagentur. 1965 entwarf er für die Firma Bayer-Leverkusen einen Flugwagen, der sowohl am Straßenverkehr, als auch am Luftverkehr teilnehmen sollte. 1969 entwickelte er die Essigflasche für Hengstenberg, die fast jeder schon einmal in seinen Händen hielt. Und auch das Logo der Elefanten-Schuhe geht auf den Düsseldorfer Designer zurück.

Erster Ehrenbürger des Ruhrgebiets: Alfred Schmidt malte und zeichnete „unter Tage“

Seit 1972 beschäftigte sich Alfred Schmidt mit der Idee, auf den Bergwerken des Ruhrgebietes „unter Tage“ zu malen und zu zeichnen. Aber erst 1975 konnte er dieses Vorhaben in die Tat umsetzen. In diesem Jahr siedelte er, gemeinsam mit seiner Frau, der Künstlerin Monika Schmidt, ins Ruhrgebiet um. In der Folgezeit entstanden erste Zeichnungen aus der Welt der Bergleute. 1981 wurde Schmidt wegen seiner künstlerischen und sozialen Verdienste um das Revier zum ersten Ehrenbürger des Ruhrgebietes ernannt.

Fast 25 Jahre lang stand der Bergbau im Mittelpunkt des Lebens von Alfred Schmidt. In unzähligen Zeichnungen erschloss er unter schwierigsten Bedingungen zeichnerisch die Welt unter unseren Füßen und trug sie in über 30 Aktionen im öffentlichen Raum zu den Menschen. Auf regionaler, überregionaler, ja sogar internationaler Ebene vermittelte er damit detaillierte Eindrücke von der „Raumfahrt ins innere der Erde“. Seine Bilder und Zeichnungen wurden so zum letzten und einzigen derart zusammenhängenden Zeugnis der Industrialisierung. Alfred Schmidt verstarb am 20. Dezember 1997.

