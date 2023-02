Gelsenkirchen: Archiv sucht Fotos von Hermann Tobien

Gelsenkirchen-Rotthausen. Einen ungewöhnlichen Weg geht ein Gelsenkirchener Stadtteilarchiv. Es bittet Bürger um Fotos eines ehemaligen Schulrektors. Was dahinter steckt.

Es ist das Stadtteilarchiv Rotthausen, das diesen Aufruf gestartet hat. So umtriebig Karlheinz Rabas vom Archiv oder der Vorsitzende des Bürgervereins Rotthauses, Georg Gerecht, auch sind, um der Historie des Stadtteils im Süden der Emscherstadt ein weiteres, noch fehlendes Puzzleteil hinzuzufügen, so hartnäckig sind sie bislang daran gescheitert, ein Foto von Hermann Tobien zu finden. Daher die Bitte des Archivs an die „Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht helfen können, damit eine Veröffentlichung zustande kommt“.

Gesucht: Fotos vom ehemaligen Rektor der Turmschule in Gelsenkirchen-Rotthausen

Hermann Tobien hat Rabas zufolge unter anderem „das Buch über die Bürgermeisterei Rotthausen“ geschrieben und war Rektor an der heutigen Turmschule in Rotthausen. Er wurde den Heimatkundlern zufolge am 16. Dezember 1888 geboren. Am 1. Oktober 10909 wurde er Beamter, am ersten Februar 1926 übernahm er die Stelle des Rektors. Anfang Mai 1954 ging Hermann Tobien in den Ruhestand, sein Todesjahr soll 1966 gewesen sein.

Bislang hat sich Karlheinz Rabas vergeblich darum bemüht, im Archiv der Turmschule in Rotthausen nach einem solchen Foto suchen zu dürfen. „Die Lehrer haben wegen Überlastung leider keine Zeit, nachzusehen, und ich selbst habe aus Datenschutzgründen keinen Zutritt zu diesem Archiv“, berichtet er.

Wer solche Fotos von Hermann Tobien besitzt, kann sich an Karheinz Rabas wenden. Kontakt zum Archiv: 0209 136353. Oder gleich ein eingescanntes Foto per Mail senden: karlheinz.rabas@t-online.de

