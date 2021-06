Gelsenkirchen: Arbeitslosenquote sinkt auf 14,8 Prozent

Gelsenkirchen. Vom „besten Mai seit fünf Jahren“ spricht Frank Thiemann, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Gelsenkirchen. Die Entwicklung in Zahlen.

„Der beste Mai seit fünf Jahren“, stellt Frank Thiemann, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen, erfreut fest. „Die Arbeitslosigkeit in Gelsenkirchen ist seit 2015 von April auf Mai noch nie so stark zurückgegangen wie in diesem Jahr. Untermauert wird diese positive Tendenz noch dadurch, dass erstmalig in diesem Jahr der Bestand an Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 0,1 Prozent gestiegen ist und sich damit fast auf Vorjahresniveau bewegt.

Tatsächliche Unterbeschäftigung: 25.082 Menschen oder 18,5 Prozent

Im Mai waren in Gelsenkirchen 19.561 Personen arbeitslos gemeldet, 543 weniger als im Vormonat (-2,7 Prozent). Die Arbeitslosenquote sank um 0,6 Prozentpunkte auf 14,8 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat hat die statistische Arbeitslosigkeit in Gelsenkirchen um 21 Menschen zugenommen (+0,1 Prozent).

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Die tatsächliche Unterbeschäftigung für Gelsenkirchen lag im Mai bei 25.082 Personen, 352 weniger als im Vormonat. Die Unterbeschäftigungsquote beträgt aktuell 18,5 Prozent. Gegenüber Mai 2020 hat die Unterbeschäftigung um 250 Menschen zugenommen.

Arbeitskräftenachfrage: 433 neue freie Stellen in Gelsenkirchen

Unternehmen aus Gelsenkirchen meldeten der Arbeitsagentur im Berichtsmonat insgesamt 433 neue freie Stellen. Das waren 34 weniger als im Vormonat und 45 mehr als im Mai des vergangenen Jahres. Nachfrage nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigten im Berichtsmonat vor allem die Berufsbereiche „Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung“ gefolgt von „Bau, Architektur, Vermessung, Gebäudetechnik“, sowie „Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung“.

Der aktuelle Bestand an offenen Stellen beläuft sich auf 1540 Vakanzen, ein Minus von 30 Stellen gegenüber April.

Neun Betriebe in Gelsenkirchen haben im Mai Kurzarbeit angezeigt

Im Mai haben neun Gelsenkirchener Betriebe (-23 zum Vormonat) für 762 Beschäftigte (464 weniger als im Vormonat) Kurzarbeit angezeigt. Wie viele die Kurzarbeit dann tatsächlich in Anspruch nehmen, zeigt sich erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten. Somit liegen aktuell die realisierten Kurzarbeiterzahlen für November vor. Danach befanden sich in Gelsenkirchen 641 Betriebe (+115 zu Oktober) in Kurzarbeit, davon waren 4268 Mitarbeiter/innen (+781 zu Oktober) betroffen.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen