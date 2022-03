Gelsenkirchen: Arbeitslosenquote sinkt, 1399 freie Stellen

Gesucht werden in Gelsenkirchen aktuell Kräfte in der Gesundheitsbranche, aber auch für die Bereiche Logistik und Sicherheit.

Gelsenkirchen. Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Gelsenkirchen steigt leicht an. Die Arbeitslosenquote sinkt im Februar um 0,2 Prozentpunkte auf 14 Prozent.

18.464 Frauen und Männer ohne Arbeit wurden im Februar in Gelsenkirchen gezählt. Das waren 212 oder -1,1 Prozent weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank leicht auf 14 Prozent. Auch die Unterbeschäftigungsquote hat im Vergleich zum Vorjahr um 1333 Personen abgenommen. Sie liegt nun bei 18 Prozent. Eingerechnet werden hier alle, die wegen der Teilnahme an Qualifizierungs- oder Beschäftigungsmaßnahmen oder auch wegen Krankheit nicht als arbeitslos gezählt werden.

Gelsenkirchener Agenturchef: Der Arbeitsmarkt ist weiterhin aufnahmefähig

„Der Arbeitsmarkt in Gelsenkirchen ist in Bewegung“, stellt Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen, fest. „Im Februar meldeten sich 3103 Personen arbeitslos, allerdings kamen davon 74 Personen weniger aus einer Beschäftigung als noch vor einem Monat. Gleichzeitig fanden 3348 Gelsenkirchener im Februar eine neue Stelle oder fingen eine Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme an – das sind 875 mehr als noch im Januar.“ Das zeigte, so Thiemann, „dass der Markt weiterhin aufnahmefähig ist und die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder steigt. Das ist erfreulich und lässt hoffen, dass wir wieder besseren Zeiten entgegensteuern.“

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Agentur für Arbeit) waren im Februar 3121 (-18) Personen arbeitslos gemeldet, im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen (Jobcenter IAG) waren es 15.343 (-194). Unternehmen aus Gelsenkirchen meldeten 383 neue freie Stellen, ein Plus von 35 gegenüber Januar. Aktuell sind 1399 Stellen zu besetzen (+32).

Mit der Pandemielage entspannt hat sich die Situation bei der Kurzarbeit. Im Februar haben 24 Gelsenkirchener Betriebe (-208 zum Vorjahresmonat) für 233 Beschäftigte (2816 weniger als im Vorjahresmonat) Kurzarbeit angezeigt. Wie viele Firmen die Kurzarbeit dann tatsächlich in Anspruch nehmen, zeigt sich erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten. Die Zahlen für August liegen nun vor: Danach befanden sich in Gelsenkirchen 265 Betriebe (-69 zu Juli) in Kurzarbeit, davon waren 1503 Beschäftigte (-436 zu Juli) betroffen.

