Gelsenkirchen: Arbeitlosenquote sinkt auf 13,4 Prozent

Der Leiter der Arbeitsagentur Gelsenkirchen, Frank Thiemann. Die Behörde meldet einen Rückgang der Arbeitslosigkeit auf eine Quote von nunmehr 13,4 Prozent in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Eine leichte Erholung zeichnet sich auf dem Gelsenkirchener Arbeitsmarkt ab: Die Arbeitslosenquote sank auf 13,4 Prozent.

Der Gelsenkirchener Arbeitsmarkt hat sich leicht erholt. Die Arbeitslosenquote sank im April um 0,3 Prozentpunkte auf nunmehr 13,4 Prozent. Das meldet die Arbeitsagentur Gelsenkirchen.

Tatsächliche Unterbeschäftigung in Gelsenkirchen: 23.935 Menschen ohne Arbeit

Im April waren demnach in Gelsenkirchen 17.704 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 427 weniger als noch im Vormonat (-2,4 Prozent). Gesunken ist auch die Zahl der jüngeren Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat gesunken. 1.573 junge Frauen und Männer im Alter von unter 25 Jahren waren arbeitslos gemeldet (-6). Das waren 210 weniger als im April 2021 (-11,8 Prozent).

Die tatsächliche Unterbeschäftigung für Gelsenkirchen lag im April bei 23.935 Menschen, 359 weniger als im Vormonat. Die Unterbeschäftigungsquote beträgt damit aktuell 17,6 Prozent. Gegenüber April 2021 hat die Unterbeschäftigung um 1.387 Personen abgenommen.

15 Betriebe melden für 114 Beschäftige im April Kurzarbeit an

Im April haben 15 Gelsenkirchener Betriebe für 114 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Wie viele die Kurzarbeit dann tatsächlich in Anspruch nehmen, zeigt sich erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten. Somit liegen aktuell die realisierten Kurzarbeiterzahlen für Oktober 2021 vor. Danach befanden sich in Gelsenkirchen 235 Betriebe in Kurzarbeit, davon waren 1.325 Mitarbeitende betroffen.

Offene Stellen in Gelsenkirchen: 1504 Angebote

Gelsenkirchener Unternehmen meldeten der Arbeitsagentur im Berichtsmonat insgesamt 304 neue freie Stellen. Das waren acht weniger als im Vormonat und 163 weniger als im April des vergangenen Jahres. Nachfrage nach neuen Mitarbeitenden zeigten vor allem die Berufsbereiche „Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung“, „Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung“ gefolgt von „Kaufmännischen Dienstleistungen, Handel, Vertrieb und Tourismus“. Der aktuelle Bestand an offenen Stellen beläuft sich auf 1.504 Vakanzen, ein Plus von 31 Stellen gegenüber März.

