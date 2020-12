Gelsenkirchen Anwalt über Rechtsfallen unterm Weihnachtsbaum

Gelsenkirchen Das Fest an Heiligabend kann Ärger bedeuten. Ein nicht ganz ernst gemeinter Ratgeber des Gelsenkirchener Anwalts Arndt Kempgens.

Das Weihnachtsfest im Kreis der Liebsten, die Kinder erwartungsvoll ob der Geschenke unter dem funkelnden Weihnachtsbaum und die Eltern nach einem harten Corona-Jahr erleichtert, doch noch alles geschafft zu haben. Ein Idealbild. Risse kann diese friedliche Szenerie dennoch bekommen. Über „Geschenkefürsorgepflicht“, Stolperfallen und Rechtsirrtümer unterm Baum berichtet der Gelsenkirchener Rechtsanwalt Arndt Kempgens – mit einem Augenzwinkern.

Keine Geschenke an Weihnachten – Indiz für Vernachlässigung

Familie und enge Verwandte nach langer Zeit wiederzusehen, dürfte für viele schon das größte Geschenk sein in diesen harten Corona-Zeiten. Geschenke kommen schließlich von Herzen und freiwillig. „Nicht ganz“, sagt Rechtsanwalt Arndt Kempgens an dieser Stelle und verweist auf ein Urteil des Oberlandesgerichts Dresden (10 UF 0743/01). Demnach haben die Richter es als „wichtiges Indiz für die Vernachlässigung von Kindern“ eingestuft, wenn Eltern oder ein Elternteil an Weihnachten dem Nachwuchs keine Geschenke schenken. Grundlage war ein Sorgerechtsstreit.

Kempgens Tipp für den häuslichen Frieden unter dem Baum richtet sich von daher auch ganz neutral an beide Seiten: „Den Kindern rate ich, die Geschenkefürsorgepflicht einzufordern, den Eltern, zumindest etwas zu basteln oder zu backen als Geschenk für die Kinder, dann sind sie familienrechtlich auf der sicheren Seite.“

Bei selbst Gebasteltem haftet auch der Schenker

Apropos Selbstgebasteltes. Heißt es da nicht im Volksmund: „Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.“ Bedeutet so viel wie: An einem Geschenk sollte man nicht herummäkeln. Selbst wenn es schwerfällt. Und Mängel vorhanden sind. Auch da sagt Kempgens: „Einspruch.“ Denn wer selbst Gebasteltes verschenkt, ist von der Verkehrssicherungspflicht (§ 823 BGB) nicht befreit. Er kann also haftbar gemacht werden, wenn das Geschenk Gefahren birgt.

Der Gelsenkirchener Anwalt zählt einige Beispiele auf: „Das hoch brennbare Windlicht, die vergessene Nadel im selbst Gehäkelten, verschluckbare Kleinteile und so fort.“ Auch für den Schenkenden bestehe demnach die Pflicht, so Kempgens weiter, erforderliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu treffen (§ 823 BGB). Sein Tipp: „Vor dem Verschenken allzu experimenteller Geschenke lieber eine Haftpflichtversicherung abschließen oder die vorhandene auf Umfang prüfen.“

Geschenk auf Abwegen – wegen grober Undankbarkeit

Geschenkt ist im Übrigen auch nicht geschenkt, und der Rückweg auch nicht ausgeschlossen, wie viele wegen des Spruchs aus Kindertagen glauben. „Besonders üppige Geschenke können unter Umständen zurückgefordert werden, wenn der Beschenkte grob undankbar ist“, erklärt Kempgens. Im Blick hat er dabei ein Urteil (BGH, X ZR 107/16) bei dem es um eine Immobilie für die Tochter und ihren Freund ging. Nach der kurzfristigen Trennung – ausgelegt als Unbill gegenüber seiner Partnerin - wurde er von Eltern und Gericht zur Kasse gebeten. Der Rechtsanwalt rät daher: „Am besten die ewige Dankbarkeit in den sozialen Medien fotoreich dokumentieren, bevor man sich vom Geschenk wieder trennen oder doch noch dafür bezahlen muss.“

Bei Nichtgefallen des Geschenks: Bon für den Garantiefall geben lassen

Zu guter Letzt noch ein Tipp für alle Beschenkten, die die ein oder andere Gabe heimlich umtauschen wollen, weil diese doch nicht ihrem Geschmack oder ihren Vorstellungen entspricht. Wer umtauschen will, muss im Laden oder online nachweisen, wo und wann der Kaufvertrag gemäß Paragraf 433 BGB geschlossen wurde. Dummerweise werden der Bon oder die Rechnung in den meisten Fällen aber nicht mit verschenkt. Kempgens Kniff: „Hier hilft, sich den Kassenbon oder die Onlinerechnung ‚für die Garantie‘ aushändigen lassen.“

Das ist zumindest gesichtswahrend. Und verspricht Frieden. Ansonsten: Frohes Fest.

