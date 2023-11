Gelsenkirchen: Angreifer schlägt Wohnungslosen mit Flasche

Gelsenkirchen-Scholven. Schläge haben einen Wohnungslosen schmerzhaft aus dem Tiefschlaf gerissen. Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach dem flüchtigen Gewalttäter.

Angegriffen und verletzt hat ein unbekannter Gewalttäter einen schlafenden Wohnungslosen in Gelsenkirchen. Jetzt hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Angreifer schlägt Schlafenden in Gelsenkirchen mit Flasche – Nachtlager unter Balkon

Wie die Polizei berichtet, hat der 61-jährige Mann ohne festen Wohnsitz am Samstag, 18. November, gegen drei Uhr einen Notruf abgesetzt. Er gab an, unter einem Balkon an der Feldhauser Straße in Scholven übernachtet zu haben, als er morgens von einem Unbekannten gestört wurde, der ihm eine Bierflasche entwenden wollte.

Als der 61-Jährige den Unbekannten daran hindern wollte, schlug dieser ihn mit der Flasche und verletzte ihn. Der Betroffene verzichtete auf eine medizinische Behandlung. Der Unbekannte flüchtete nach der Tat in Richtung Xantener Straße.

Der Unbekannte ist ungefähr 1,80 Meter groß, von schlanker Statur und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Hose und Turnschuhen bekleidet.

Hinweise an die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

