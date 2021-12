Gelsenkirchen: Angetrunkene Autofahrer verursachen Unfall

Zwei angetrunkene Autofahrer sind am Sonntag, 5. Dezember, in Gelsenkirchen mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen. Einer der Fahrer besitzt keinen gültigen Führerschein.

Mit einem Verkehrsunfall endeten am Sonntag, 5. Dezember, die Fahrten von zwei angetrunkenen Autofahrern aus Gelsenkirchen in Schalke-Nord. Ein 40-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen, ein 59-jähriger Mann kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Unfall an der Gelsenkirchener Uferstraße: Schlangenlinien aufeinander zugefahren und zusammengestoßen

Die beiden 40 und 59 Jahre alten Männer kamen sich am Sonntag um 19.26 Uhr auf der Uferstraße entgegen. Laut Zeugenaussagen fuhren beide Schlangenlinien, so dass sich ihre Fahrzeuge touchierten. Der 59-jährige wurde hierbei leicht verletzt, der 40-Jährige wollte sich zunächst zu Fuß von der Unfallstelle entfernen.

Zeugen hielten ihn an, bis Polizeibeamte an der Unfallstelle eintrafen. Freiwillig durchgeführte Alkoholtests verliefen positiv. Bei der Kontrolle des 40-Jährigen stellte sich heraus, dass er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Außerdem hatte der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Ein Rettungswagen brachte den 59-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Polizeibeamten sicher. Der 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen Die Beamten brachten ihn ins Gewahrsam, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Sein Wagen wurde abgeschleppt. Die Polizisten leiteten Strafverfahren ein.

