Gelsenkirchen: Angetrunken in Baustelle – Arbeiter verletzt

Gegen den Autofahrer, der betrunken in eine Baustelle in Gelsenkirchen fuhr, wurde Strafanzeige erstattet.

Gelsenkirchen. Ein Bauarbeiter wurde in der Nacht zum Samstag in Gelsenkirchen-Rotthausen verletzt. Ein alkoholisierter Autofahrer hatte die Baustelle gerammt.

Mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste ein Bauarbeiter in der Nacht zum Samstag. Der Mann befand sich laut Polizei in der Nacht an der Baustelle an der Schwarzmühlenstraße/Zechenstraße, als ein 31-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Auto ungebremst in die Baustelle fuhr. Dort stieß er mit einem abgestellten Fahrzeug zusammen.

Teile der Baustellenabsperrung wurden dadurch durch die Luft geschleudert. Sie trafen den 54-jährigen Mitarbeiter der Baufirma und verletzten ihn so schwer, dass ein Rettungstransport in die Klinik notwendig wurde. Dem laut Polizei unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

