Gelsenkirchen: Angehörige versuchen, Festnahme zu verhindern

Gelsenkirchen Gelsenkirchener Familie behindert Polizei massiv, als diese einen Haftbefehl vollstrecken will. Eine Beamtin wird verletzt.

Auf großen Widerstand ist die Polizei am Montag, 15. Januar, bei dem Versuch gestoßen, den Haftbefehl gegen einen Mann in der Feldmark zu vollstrecken: Die Familie behinderte sie dabei so massiv, dass auch eine Beamtin verletzt wurde.

Mit gleich mehreren Fahrzeugen rückten die Beamten gegen 15.07 Uhr zu dem Haus an der Röhrenstraße aus, wo der wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtskräftig verurteilte 26-Jährige vermutet wurde. Als sie klingelten, behauptete ein Mann – offenbar der Bruder des Gesuchten – dass dieser nicht zu Hause sei.

Angehörige stören geplante Festnahme des Gelsenkircheners massiv

Die Einsatzkräfte entschieden sich jedoch, die Räume trotzdem zu betreten. Tatsächlich kam der Gesuchte aus dem Bad. Die Angehörigen behinderten die polizeilichen Maßnahmen und störten die beabsichtigte Festnahme massiv, wobei dann auch die Beamtin leicht verletzt wurde.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Da der 26-Jährige die im Haftbefehl geforderte Summe nicht vor Ort bezahlen wollte, nahmen die Beamten ihn fest. Seine Mutter und sein Bruder wurden aus Sicherheitsgründen fixiert und ihre Personalien wurden aufgenommen. Gegen alle drei wurden Strafanzeigen gefertigt wegen der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes durch Aufzeichnung mit einem Mobiltelefon sowie wegen Widerstandes gegen und tätlichen Angriff auf Beamte.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Nachdem Angehöre die geforderte Summe aus dem Haftbefehl bezahlt hatten, konnte der Gelsenkirchener die Wache wieder verlassen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen