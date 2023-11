Gelsenkirchen: An der Kasse wird diese Frau zur Diebin

Gelsenkirchen-Ückendorf/Bochum. Tatort Kasse in Gelsenkirchen: Erst Handy stehlen und dann die eigenen Einkäufe eiskalt bezahlen. Aber: Kamera filmt Diebin. So sieht sie aus.

Gelegenheit macht Diebe, heißt es. Dass daran etwas Wahres dran ist, zeigt dieser Fall aus Gelsenkirchen.

Fressnapf-Kundin stiehlt in Gelsenkirchen ein liegengelassenes Handy an der Kasse

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera eine tatverdächtige Frau in einem Fall von Diebstahl. Ereignet hat sich die Straftat in einem Fachhandel für Tierbedarf am 30. Januar dieses Jahres, das war ein Montag. Eine 60-jährige Bochumerin kaufte damals gegen 15 Uhr in der Fressnapf-Filiale Am Dördelmannshof im Stadtteil Ückendorf ein.

Wer kann diese mutmaßliche Diebin identifizieren, fragt die Polizei. Vorwurf: Sie hat ein vergessenes Handy bei Fressnapf in Gelsenkirchen gestohlen. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Während des Bezahlens legte die Kundin ihr Handy – ein graues Xiaomi Redmi 10 – im Kassenbereich ab und verließ das Geschäft versehentlich ohne das Mobiltelefon wieder einzustecken. Als die Kundin dies an ihrem Auto bemerkte und in den Laden zurückkehrte, war das Handy nicht mehr aufzufinden.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Eine Überwachungskamera hat aber aufgezeichnet, was in der Zwischenzeit passiert ist. Die mutmaßliche Diebin ist demnach fix an den Kassenbereich herangetreten und hat das Mobiltelefon der Bochumerin in ihre linke Jackentasche gesteckt.

Danach bezahlte sie ihre Einkäufe mit der EC-Karte und entfernte sich aus dem Geschäft. Dieses Foto und ein weiteres Bild sind auch hier auf dem Fahndungsportal zu finden.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen