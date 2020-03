Am Parkstadion in Gelsenkirchen werden Bäume gefällt. (Symbolbild)

Baumfällarbeiten Gelsenkirchen: Am Parkstadion werden 18 kranke Bäume gefällt

Gelsenkirchen. Ab Donnerstag werden nördlich des Parkstadions in Gelsenkirchen 18 kranke Bäume gefällt. Warum das nötig ist und was das so gefährlich macht.

In einer Grünanlage am Stadionring nördlich des Parkstadions müssen kurzfristig 18 Bäume gefällt werden. Das teilt Gelsendienste mit.

Die Ahorne sind den Angaben zufolge von der Rußrindenkrankheit befallen, eine Pilzerkrankung, die zum raschen Absterben der Bäume führt. Im Verlauf der Krankheit wird auf dem Stamm unter der abblätternden Rinde ein schwarzer, rußartiger Film sichtbar. Bei intensivem Kontakt mit den sich in dieser Schicht befindlichen Pilzsporen, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Atemwege.

Die Freiwillige Feuerwehr Gelsenkirchen unterstützt die Arbeiten

Aus diesem Grund wird die Fällung der Bäume unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt. Um ein Aufwirbeln und damit eine Verbreitung der Sporen zu verhindern, wird der Bereich während der Arbeiten beregnet. Hierzu erhält Gelsendienste Unterstützung von der Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen.

Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 12. März, um 17.30 Uhr und werden voraussichtlich bis 22 Uhr andauern. Die Fällungen werden jeweils im Rahmen der wöchentlich am Donnerstag stattfindenden Übungsdienste der Freiwilligen Feuerwehr fortgesetzt, so lange bis alle erkrankten Bäume entfernt worden sind. Gelsendienste bitte um Verständnis für unvermeidliche Beeinträchtigungen während der Arbeiten.