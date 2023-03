Gelsenkirchen: AfD klagt über fehlende Prüfung auf Schimmel

Eine Sanierung war nicht mehr möglich, die Mährfeldschule in Gelsenkirchen-Hassel musste wegen zu starkem Schimmelbefall abgerissen werden. Die Kinder lernen nun in Modulbauten, bis der Neubau steht.

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener AfD fordert regelmäßige Kontrollen städtischer Gebäude auf Schimmelbefall. Zudem sollen Raumluftfilter untersucht werden.

Den Abriss der Mährfeldschule unter anderem wegen Schimmelbefall sowie weitere Schadensfälle durch Schimmel danach nahm die AfD zum Anlass, um im Bauausschuss eine Anfrage zum Thema Schimmel in städtischen Gebäuden seit 2005 zu stellen. Dabei ging es auch um gesundheitliche Risiken, die bei Sporen in der Raumluft drohen. Die nun vorgelegten Antworten der Verwaltung dazu sind nach Einschätzung der AfD nicht gerade beruhigend: Vor 2020 gab es keine gesonderte Erfassung von Schadensfällen durch Schimmel an städtischen Gebäuden.

Erst seit 2020 werden Schimmelbelastungen gesondert erfasst

Nach 2020 wurden laut Verwaltung acht Fälle registriert. An den Turnhallen der Hansaschule sowie am Dörmannsweg, an der Goldbergstraße 91 und 93 (AvD und MPG-Turnhalle, WAZ berichtete), im Souterrain der Kita Wilmshof, der dramatische Feuchtigkeitsschaden an der Kita Rheinischen Straße, der zur Sperrung führte, die Turnhalle am Nollenpad und die Kita an der Gustavstraße, die derzeit saniert wird. Dabei seien die Baukosten zum Teil extrem hoch gewesen, mindestens jedoch fünfstellig. Erst in der letzten Woche wurden erneut sechs Klassenräume an Grundschulen in der Feldmark gesperrt wegen Asbestbelastung.

Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Dass Liegenschaften laut Verwaltung dennoch nicht gezielt regelmäßig auf Schimmelbefall untersucht werden, wertet die Fraktion als „Skandal“. Aktuell sind sechs Räume in den Schulgebäuden an der Hans-Böckler-Allee 53 wegen Asbestbelastung der Raumluft gesperrt. Schimmelsporen und auch Asbestfasern hätte man nach Einschätzung der Partei in Raumluftfiltern finden können, wenn man sie untersuchen ließe. Der AfD-Antrag, dies bei Schulen und Kitas mit vorhandenen Raumluftfiltern zu tun, war im Rat Ende 2022 abgelehnt worden. Die Kosten dafür schätzen die Antragsteller auf das Niveau eines einzigen Schimmel-Sanierungsfalls.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen