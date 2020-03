Ein großes Schild am Aufzug zum Gelsenkirchener Nordsternturm mit der Anregung, auf das Händeschütteln zu verzichten, daneben der Satz „Wir sind nicht unhöflich, wir sind umsichtig“ – das Thema „Corona-Virus“ hat am Freitag auch vor dem Konzert „Fine Art Jazz“ nicht Halt gemacht.

Konzert-Veranstalter Susanne Pohlen und Bernd Zimmermann hatten die Dibond-Platte kurzfristig von der Gelsenkirchener Wirtschaftsinitiative organisiert. Absagen hatte es wegen der aktuellen Gesundheitslage allerdings wenige gegeben, im Konzertraum auf der elften Etage war es gewohnt voll, die einzigartige Location zieht immer viele Besucher. „Wir sind im achten Jahr hier mit unseren Konzerten und der Vivawest sehr dankbar für die Unterstützung“, so Zimmermann.

Strahlende Klarheit und melodische Präzision

Die Künstler des Abends, David Rynkowski (Gesang, Keyboard) und Vitaliy Zolotov (Gitarre) waren, wie alle Erstbesucher auf dem Turm, stark beeindruckt von der Industriekulisse, dem sensationellen Ausblick und der einzigartigen Atmosphäre im bunten Licht der Förderscheibe. „Wir fühlen uns hier aufgehoben, in luftiger Höhe“, sagte Rynkowski sanft und begann das Programm mit „Lovely Day“ von Bill Withers. Wie passend die gebotene Klangstruktur zum Raum!

So mühelos und frisch, Rynkowskis Stimme ist leicht wie ein Vogel, da wird nicht auf Kraft und Fülle gespielt, sondern mit strahlender Klarheit und melodischer Präzision. Wäre es Klassik, dann würde dies ätherischer Barock sein, im Gegensatz zum lyrischen, romantischen Lied. Rynkowski nutzt Vorlagen von Stevie Wonder oder Marvin Gaye zu genialen Eigenkompositionen, die Originale sind meist nur an einigen wenigen Melodiesträngen zu erkennen.

Gelsenkirchen Weitere Highlights für Jazz-Fans Jazz-Fans können sich auf einen weiteren musikalischen Höhepunkt freuen. Am Samstag, 21. März, 19 Uhr, findet in der Schwarzkaue der Zeche Schlägel und Eisen in Herten (Glückauf-Ring 35-37) die „Fine Art Jazz-Night 2020“ statt. Mit dabei sind drei Bands aus Frankreich, Österreich und Deutschland: Pulcinella, Christoph Pepe Auer und Sommerplatte. Unter anderem mit dabei die Heavytones-Legenden Hanno Busch (Gitarre) und Claus Fischer (Bass). Tickets kosten im Vorverkauf 33 Euro, ermäßigt 18 Euro (Abendkasse: 37 Euro/20 Euro).

Träumerischer Gitarrensoli, dezent-intensiver Groove

Möglich ist dies nur mit einem exzellenten, musikalischen Partner. Rynkowski hat mit Zolotov eine perfekte Symbiose getroffen. Träumerische Gitarrensoli, aber vor allem ein unglaublich dezenter intensiver Groove, der Bass oder Schlagzeug nicht „ersetzt“, sondern neu erfindet. „Got to get You into my life”, ein Beatles-Cover von „Earth, Wind and Fire”, lässt keine Bläser, keinen vollen Sound vermissen, es schwingt perfekt in sich in dieser intimen Stimmung.

Bei der Ankündigung von „Neo-Soul“ à la D´Angelo erwarteten die Besucher vielleicht mehr Töne, die unter die Haut gehen. Aber auch „Africa“ war leichtfüßig und zart, blieb mit einem untergründig leisen Pulsieren dennoch verankert in Herz und Körper. Fantastisch.

„Wir wissen nie so genau, wie sich die einzelnen Stücke beim Auftritt entwickeln“, erklärte Rynkowski. Dieses Duo lebt in der Tat vom Moment, es entstand eine einzigartige, sehr innige Atmosphäre. Zuweilen war es so, als wohne das Publikum ganz zufällig und als unsichtbarer Beobachter einem Schöpfungsakt zweier Künstler bei.