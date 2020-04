Gelsenkirchen: ADAC-Geschäftsstelle wieder geöffnet

Gelsenkirchen Die Geschäftsstelle des ADAC in Gelsenkirchen ist wieder geöffnet. Dort gibt es auch einen Kfz-Zulassungsservice für Mitglieder.

Der ADAC hat seine Geschäftsstelle in Gelsenkirchen als eine von 20 landesweit wieder geöffnet. Montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr können Mitglieder und Kunden sich beraten lassen. In Kooperation mit der TÜV Rheinland Plus GmbH bietet der Club auch einen Kfz-Zulassungsservice (Privatfahrzeuge) für Mitglieder an.

Zum Schutz vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus hat der ADAC an allen Standorten umfassende Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemaßnahmen getroffen. Dazu gehören ein Spuckschutz an jedem Beratungsplatz, Abstandsmarkierungen, Desinfektionsmittel, Mund-Nase-Masken für Mitarbeiter, Hygienehinweise und eine Einlassregelung mit Begrenzung der Besucherzahl.

Zulassungsservice für Mitglieder

So funktioniert der Kfz-Zulassungsservice des ADAC: Mitglieder können in der Geschäftsstelle einen Service-Umschlag erwerben. Dieser beinhaltet die Preisliste der TÜV Rheinland Plus GmbH, Formulare für die Zulassung von Privatfahrzeugen und einen Leitfaden. Alle Papiere müssen ausgefüllt in der Geschäftsstelle abgegeben werden. Die Umschläge holt die TÜV Rheinland Plus GmbH ab und bearbeitet diese so zeitnah weiter, wie es die aktuellen Besonderheiten der jeweiligen Zulassungsstellen in den Straßenverkehrsämtern ermöglichen. Sobald die Zulassungsunterlagen und Kennzeichen wieder zur Abholung beim ADAC bereit liegen, werden die Mitglieder von der TÜV Rheinland Plus GmbH telefonisch benachrichtigt. Der Service kostet fünf Euro. Auch Neuzulassungen, Um- und Abmeldung, Umkennzeichnung bei Verlust oder Diebstahl, eine Adressänderung des Fahrzeughalters oder die Kurzzeitzulassung eines Fahrzeugs sind über diesen Weg möglich.

Im Prüfzentrum Gelsenkirchen bietet der ADAC nach Terminvereinbarung diverse Fahrzeug-Checks an. Die Wirkung von Bremsen und Stoßdämpfern sowie die Funktionsfähigkeit der Fahrzeug-Außenbeleuchtung prüfen die Technik-Experten für Mitglieder kostenlos. Termine können unter Telefon 0209 9776883 vereinbart werden. Auch die Mobilen Prüfstationen des ADAC Nordrhein und Ostwestfalen-Lippe sind wieder unterwegs. Campingfreunde können zudem die Dienstleistungen rund um ihr Wohnmobil/ihren Wohnwagen im Prüfzentrum Dortmund in Anspruch nehmen.

