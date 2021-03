Gelsenkirchen: Achtjähriger nach Unfall schwer verletzt

Ein Achtjähriger in Gelsenkirchen wurde schwer verletzt.

Gelsenkirchen-Feldmark. Ein Achtjähriger hat sich in Gelsenkirchen-Feldmark nach einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt. In Lebensgefahr schwebt er nicht.

Ein Achtjähriger wurde am Sonntagnachmittag (21. März) bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto in Gelsenkirchen-Feldmark schwer verletzt. Nach Polizeiangaben schwebt der Junge, der anschließend ins Krankenhaus gebracht werden musste, jedoch nicht in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 17.42 Uhr auf der Röhrenstraße in Richtung des Schwarzbachs. Ein 20-Jähriger fuhr dort entlang, als ein Ball vor seinem Wagen auf die Fahrbahn rollte. Der achtjährige Junge lief dem Ball hinterher. Der Autofahrer bremste sofort. Allerdings ließ sich der Zusammenstoß mit dem Achtjährigen nicht mehr verhindern.

Das Kind wurde daraufhin von einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Er wurde dabei nicht lebensgefährlich verletzt, teilte ein Sprecher der Polizei mit.