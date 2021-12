Gelsenkirchen: Abschleppwagen samt Fracht brennt völlig aus

Autobrand in Gelsenkirchen: Sowohl ein Abschleppwagen als auch der aufgeladene Minivan brannten am Mittwoch, 29. Dezember, vollkommen aus.

Gelsenkirchen-Horst. War es Brandstiftung? In Gelsenkirchen ist ein Abschleppwagen samt Fracht ausgebrannt.

Aus noch unbekannter Ursache brannte am Mittwochmorgen, 29. Dezember, ein Abschleppwagen in Gelsenkirchen vollkommen aus. Verletzt wurde niemand.

Autobrand in Gelsenkirchen: Van auf Abschleppwagen geht auch in Flammen auf

Gegen 5.50 Uhr nahm die Polizeileitstelle am Mittwoch den Notruf entgegen und leitete den Alarm sofort an die Feuerwehr weiter. Als das Löschfahrzeug wenige Minuten später an der Reichenberger Straße eintraf, brannte der Abschleppwagen und der auf der Ladefläche befindliche Minivan bereits in vollem Umfang.

Mit einem Strahlrohr brachten die Einsatzkräfte die Flammen unter Kontrolle. Im Anschluss legten sie einen Schaumteppich über die ausgebrannten Autos. Nach gut einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden, die die Ermittlungen zur Brandursache jetzt aufgenommen hat.

