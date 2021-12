Impfzentrum Gelsenkirchen: So läuft es mit der Kinderimpfung

Vier Impfstraßen soll es ab Freitag wieder in der Emscher-Lippe-Halle in Gelsenkirchen für Impfwillige geben.

Gelsenkirchen. Am Freitag startet das Impfzentrum Gelsenkirchen wieder mit vier Impfstraßen. Für Kinder ab fünf Jahren gibt es Impfungen nur mit Termin.

Das Impfzentrum in der Emscher-Lippe-Halle in Gelsenkirchen bereitet sich auf die nächste Impfrunde vor. Die Einrichtung der Impfstraßen läuft, Drucker und Computer werden installiert, das Personal geschult. Ab Freitag, 17. Dezember, wird hier wieder geimpft, allerdings vorzugsweise nach vorheriger Terminbuchung. Für Kinder ab fünf Jahren gibt es grundsätzlich keine Impfung ohne Voranmeldung. Das entsprechende Portal zur Anmeldung ist ab Dienstag, 14. Dezember, um 13 Uhr freigeschaltet, zu finden unter gelsenkirchen.de/impfanmeldung.

Gelsenkirchen: Termine im Impfzentrum nur über die Stadtseite buchbar

Geöffnet ist das Impfzentrum ab Freitag an sieben Tagen die Woche jeweils von 8 bis 18 Uhr. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, werden allerdings auch Erwachsene gebeten, sich möglichst zuvor einen Termin zu buchen. Über die Plattform, die auch über die Stadtseite direkt ansteuerbar ist, sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen genauso buchbar wie die Kinderimpfungen.

3200 Dosen, die für Fünf- bis Elfjährige genutzt werden können, hat die Stadt für das Impfzentrum bekommen. Nachschub gibt es erst in der zweiten Januarhälfte. Insgesamt leben in Gelsenkirchen 16.000 Kinder in dieser Altersgruppe, die erst jetzt die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Der zweite Termin kann auch diesmal auf dem Portal direkt mitgebucht werden bei Kinderimpfungen. [Zum Thema: Kinderimpfungen im Impfzentrum geplant]

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen und der Region:

Stadt rechnet mit Ladeproblemen beim Portal zum Start

Zum Start des Buchungsportals rechnet die Stadt mit Ladeproblemen und Überlastung und bittet daher schon im Vorfeld Bürger um Verständnis. „Mit Blick auf die derzeitige vierte Welle und der neuen Omikron-Variante kann ich nur noch einmal an alle dringend appellieren, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen“, so Gelsenkirchens Krisenstabsleiter Luidger Wolterhoff. Vier Impfstraßen mit entsprechend geschultem Personal sollen ab Freitag in der Emscher-Liippe-Halle bereit stehen – zwei für Erwachsene und zwei für Kinder.

Impfpass, Personalausweis und Krankenversicherungskarte mitbringen zum Termin

Zum Impftermin sollten unbedingt der Impfpass, Personalausweis oder ein anderer Lichtbildausweis sowie die Krankenkassenkarte mitgebracht werden. In der Halle muss ein medizinischer Mund- und Nasenschutz getragen werden. Im Impfzentrum selbst können keine Termine vereinbart werden, die Buchung läuft ausschließlich über das Portal auf der Stadtseite.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen