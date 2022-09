Gelsenkirchen Ab Montag Zahnputzwoche im Hans-Sachs-Haus

Gelsenkirchen. In der Pandemie kam laut Zahnarzt-Sprecher bei vielen Gelsenkirchenern die Zahnvorsorge zu kurz. Die Zahnputzwoche ab Montag soll das ändern.

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause startet am Montag, 19. September, wieder die Zahnputzwoche, und zwar im Bürgerforum des Hans-Sachs-Hause. Das Motto: „Gesund beginnt im Mund“. „Prävention ist in Kitas und Schulen durch die Pandemie leider viel zu kurz gekommen“, erläutert Dr. Dagwin Lauer, Vorsitzender des Arbeitskreises Zahngesundheit Gelsenkirchen, den Re-Start der Zahnputzwoche. „Wir müssen zahngesunde Ernährung, Zähneputzen und regelmäßige Kontrollbesuche beim Zahnarzt wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rücken, gerade auch in den Kitas und Schulen“, fordert Lauer.

1500 Kita- und Grundschulkinder sind schon angemeldet

Bis 13 Uhr jeweils haben Schulen und Kindergärten Vorrang, danach können alle interessierten Bürgerinnen und Bürger an die Ebertstraße und sich jeweils bis 16 Uhr(Freitag nur 14 Uhr) über Themen rund um die Zahngesundheit informieren. Zu dieser achten Gelsenkirchener Zahnputzwoche haben sich knapp 1500 Kindergarten- und Grundschulkinder angemeldet. Die Veranstalter rechnen mit insgesamt mehr als 2000 Besuchern zu dem vielfältigen Programm zu Kariesprophylaxe und Co. Lesen Sie dazu auch: Junge Gelsenkirchen leiden besonders unter Pandemiefolgen

Im Kariestunnel kommen unbemerkte Zahnbeläge ans Licht

Herzstücke im Bürgerforum sind der Kariestunnel und Zahnputzbrunnen des Zahnärztevereins Gelsenkirchen, der diesmal von der Friedhofsgärtnerei Seppelfricke aufgebaut wird. Dort können die Kinder im Tunnel unter Schwarzlicht ihre fluoreszierend angefärbte Plaque erkennen, und so ihre häuslichen Zahnputzbemühungen kontrollieren. Anschließend werden die Zähne unter fachkundiger Anleitung am Zahnputzbrunnen gereinigt.

Zudem erwarten die Kids Spiel- und Aktionsstände rund um Mundgesundheit und zahngesunde Ernährung vom zahnmedizinischen Dienst des Gesundheitsamtes, der städtischen Kinderbücherei und einigen Kitas.. Die ZOOM-Erlebniswelt ist mit echten Tierschädeln vor Ort, an denen man die Unterschiede zum menschlichem Gebiss eindrucksvoll erkennen kann. An den Stationen helfen angehende zahnmedizinische Fachangestellte des Berufskollegs am Goldberg sowie angehende Erzieher vom Berufskolleg Königstraße. Schirmherrin ist Oberbürgermeisterin Karin Welge.

