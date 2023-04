Eine 91 Jahre alte Gelsenkirchenerin ist vor der eigenen Haustür in Buer ausgeraubt worden.

Blaulicht Gelsenkirchen: 91-Jährige in Buer ausgeraubt und verletzt

Gelsenkirchen-Buer. Eine 91 Jahre alte Gelsenkirchenerin ist von einem unbekannten Täter vor der eigenen Haustür ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Raub vor der eigenen Haustür: Bei einem Übergriff an der Urbanusstraße in Buer ist eine 91-jährige Gelsenkirchenerin Opfer eines Räubers geworden. Die Seniorin wurde dabei an der Hand verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas gesehen haben.

Gelsenkirchen: 91-Jährige in Buer ausgeraubt und verletzt

Die 91-Jährige sei am frühen Samstagmorgen, 29. April, von einem jungen Mann angesprochen und abgelenkt worden, als sie sich an ihrer Haustür befand, berichtet die Gelsenkirchener Polizei. Der Täter entriss ihr die Handtasche, dabei wurde die Gelsenkirchenerin auch verletzt. Der Täter konnte unerkannt fliehen.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: unter 0209-365 8240 (Kriminalwache) oder 0209-365 8112 (Kriminalkommisariat 21).

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen