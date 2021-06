Gelsenkirchen: 84-Jähriger geschlagen und ausgeraubt

Gelsenkirchen-Schalke. Zwei unbekannte Männer sollen einen Gelsenkirchener geschlagen und beklaut haben. Die Polizei sucht die beiden mutmaßlichen Täter.

Ein 84-jähriger Gelsenkirchener ist am Dienstagnachmittag (15. Juni) laut Polizeiangaben von zwei bislang unbekannten Personen geschlagen und beraubt worden. Demnach wurden dem Mann unter anderem die Geldbörse und das Mobiltelefon gestohlen.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

So habe der 84-Jährige um 14.20 Uhr an der Tankstelle an der Grothusstraße angehalten, um den Reifendruck seines Autos zu kontrollieren, als er von hinten geschlagen worden sei. Er entdeckte zwei schwarz gekleidete Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren, nachdem er sich aufrichten konnte. Die beiden Unbekannten rannten davon und sollen zuvor die Tasche des Mannes entwendet haben. In dieser befanden sich ein Portemonnaie und ein Handy.

Gelsenkirchener Polizei sucht zwei unbekannte Männer

Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 bei der Behörde melden können.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen