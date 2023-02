Gelsenkirchen: 79-Jähriger von Jugendlichen ausgeraubt

In Schalke-Nord wird ein 79-jähriger Gelsenkirchener von Jugendlichen ausgeraubt – die Gelsenkirchener Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. In Schalke-Nord wurde ein 79-Jähriger von Jugendlichen ausgeraubt. Der Senior verletzte sich dabei leicht. Gelsenkirchens Polizei sucht Zeugen.

Raub in Schalke-Nord, bei dem das Opfer leicht verletzt wurde: Nachdem ein 79-Jähriger am Dienstagabend, 21. Februar, bestohlen wurde, hofft die Gelsenkirchener Polizei nun auf entscheidende Hinweise von Zeugen.

Gelsenkirchen: 79-Jähriger von Jugendlichen in Schalke-Nord ausgeraubt

Der Gelsenkirchener lief zu Fuß gegen 21.15 Uhr an der Uechtingstraße nach Hause, berichtet die Polizei. Etwa in Höhe der Josefinenstraße hätten drei Jugendliche auf dem Gehweg gestanden, beim Vorbeilaufen griff einer der bislang unbekannten Täter dem 79-Jährigen unvermittelt in die Jackentasche und klaute ihm die Geldbörse. Bei dem Gerangel stürzte der Gelsenkirchener, verletzte sich dabei leicht.

Der Jugendliche flüchtete danach zu Fuß mit den anderen beiden in Richtung Alfred-Zingler-Straße. Der Tatverdächtige ist etwa 15 Jahre alt und trug schwarze Kleidung mit einer Kapuze. Zeugen können ihre Hinweise an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240 richten.

