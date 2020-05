Gelsenkirchen: 74-jährige Fußgängerin bei Unfall verletzt

Stationär behandelt werden musste eine Senioren nach einem Unfall in der Gelsenkirchener Innenstadt

Gelsenkirchen-Altstadt. Eine Seniorin wurde beim Überqueren der Von-Oven-Straße von einem Pkw angefahren. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 74-Jährige wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, 25. Mai, auf der Von-Oven-Straße in der Altstadt schwer verletzt. Die Seniorin aus Gelsenkirchen überquerte gegen 15 Uhr die Straße und wurde hierbei vom Ford eines 31-jährigen Gelsenkircheners erfasst. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.