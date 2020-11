Gelsenkirchen: 64-Jähriger bei Streit um Parkplatz verletzt

Die Polizei musste am Donnerstag nach Gelsenkirchen-Ückendorf ausrücken. Dort waren zwei Männer in eine körperliche Auseinandersetzung geraten.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Ein Taxifahrer versperrte dem Fahrer eines Krankentransportes den Weg. Die beiden Männer gerieten in Streit – bis einer verletzt wurde.

Bei einem Streit um einen Parkplatz ist am Donnerstag, 26. November, ein 64-jähriger Taxifahrer verletzt worden. Die Auseinandersetzung trug sich am Marienhospital Gelsenkirchen an der Virchowstraße zu. Gegen 11.20 Uhr wollte dort ein 28-jähriger Fahrer mit dem Krankentransportwagen losfahren.

Verbaler Schlagabtausch mündet in körperliche Auseinandersetzung

Dabei versperrte ihm der Taxifahrer mit seinem Fahrzeug den Weg. Es folgte ein verbaler Schlagabtausch, der sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Der Taxifahrer wurde verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort lehnte der Mann aber ab, er wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.