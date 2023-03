Themenbilder Polizei-Einsatz / Polizei-Arbeit am 14.08.18 in Gelsenkirchen: Blaulicht auf einem Polizeiwagen Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services GmbH

Rauschfahrt Gelsenkirchen: 48-Jähriger kracht im Rausch in Baustelle

Gelsenkirchen. Alkohol am Steuer, der Führerschein wohl gefälscht und augenscheinlich im Rausch: Ein Autofahrer ist in Gelsenkirchen in eine Baustelle gekracht.

Im Rausch ist ein Autofahrer in eine Baustelle gekracht. Die Kollisionsfahrt des 48-jährigen Autofahrers endete am Dienstagmorgen an einem Schild.

Gelsenkirchener Polizisten beobachten, wie der Audi gegen ein Schild fährt

Alarm geschlagen hatte laut Polizei ein Arbeiter (26), der beobachtet hatte, wie der Audi im Bereich der Bronnerstraße/Kesselstraße in Bulmke-Hüllen zunächst mehrere Baustellenzäune schrammte. Als Polizeibeamte gegen 9.25 Uhr eintrafen, sahen sie noch, wie das Auto gegen ein Schild krachte und dann zum Stillstand kam. Die Beamten forderten den anscheinend berauschten Fahrer auf, den Motor auszumachen und auszusteigen.

Der 48-jährige Fahrer aus Halver verweigerte einen Test auf Alkohol- oder Drogenkonsum. Er wurde für eine Blutprobe zur Wache gebracht, anschließend kam er in Gewahrsam. Im Auto fanden die Beamten mehrere Flaschen Alkohol. Eine Überprüfung des Führerscheins ergab Hinweise, dass dieser gefälscht ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

